Karadeniz Ereğli\'de On Binler Fener Alayında Buluştu

(ZONGULDAK) - Cumhuriyetin 101'inci yılında Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına on binlerce vatandaş katıldı. Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini hep bir ağızdan haykıran, omuz omuza Türk bayrağını dalgalandıran vatandaşlar, Cumhuriyete sahip çıktı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nda fener alayı düzenledi. Bağlık Karakolu önünden başlayarak Anıt önünde sona eren Cumhuriyet Yürüyüşü'ne Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, siyasi parti ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve on binlerce vatandaş katıldı.

Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini hep bir ağızdan haykıran, omuz omuza Türk bayrağını dalgalandıran halk, sokakları insan seline döndürdü. Vatandaşlar, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganları attı. Marşlar eşliğinde hep bir ağızdan "Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Atatürk" diyerek anıt önüne gelen vatandaşlara teşekkür eden Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Bize yol gösteren en büyük rehber Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilke ve inkılapları olacaktır"

"Görüyorum ki festivali özlemişsiniz ama elimizi kolumuzu bağladılar, festival yaptırmıyorlar tasarruf tedbirleri genelgesiyle... Hepimizi zehirleyen büyük kuruluşta bir kuruş yardım etmediği için Kız Futbol Takımı'nı kapatmak zorunda kaldık. Yine de sizlerle beraber olabilmek için Cumhuriyet Bayramı'nda 2 gün konser düzenledik. Bu akşam yine muhteşemdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Hepinizi her zaman olduğu gibi, sevgi barış dostluk duygularımla selamlıyorum. Geçtiğimiz hafta TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik hain terör saldırısı sonrası şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Terörün her şeklini, en güçlü bir şekilde şiddetle kınıyorum! Yaşananlara rağmen, birliğimizi beraberliğimizi tüm dünyaya haykırmak amacıyla, Cumhuriyetimizin 101'inci yılını hep birlikte kutlamanın büyük coşkusu ve gururuyla bugün burada birlikteyiz! Az önce, harika bir kalabalıkla Cumhuriyet Yürüyüşü'müzü gerçekleştirdik. Meydanbaşı'nda Erdemir Caddesi sonuna kadar inanılmaz görüntüler vardı. Yine muhteşemsiniz Ereğli… 101 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, milletimizin bağımsızlık aşkını Cumhuriyet ile tüm dünyaya ilan ederek, yeni bir dönemin kapılarını araladı. Cumhuriyet; yalnızca bir yönetim şekli değil, eşitlik, özgürlük ve halkın iradesinin ifadesidir! Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir imparatorluğun küllerinden doğarak, halkın kendi geleceğini belirlediği yepyeni bir yol olarak tarih sahnesindeki yerini aldı. Atatürk'ün dediği gibi, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir!' Bugün, bizler de bu aziz mirası geleceğe taşımak için buradayız. Cumhuriyetimizi yaşatmak, korumak ve yüceltmek ve gelecek nesillerin, Cumhuriyet ışığında büyüyüp gelişmesi için her alanda çok daha fazla çalışmalıyız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken, bize yol gösteren en büyük rehber Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilke ve inkılapları olacaktır. Bugün de, yarın da, demokrasiye, adalete ve özgürlüğe olan inancımızla Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Sevgili gençler, sizler bu ülkenin yarını, Cumhuriyetin emanetçilerisiniz. Cumhuriyetimizi daha da ileriye taşıyacak olan sizlersiniz! Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizi kuran, yaşatan ve ona can veren tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ereğli halkının ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bizi biz yapan Cumhuriyetimizin 101. yaşı, en büyük bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet varsa, Türkiye var! Dün, bugün, yarın ve daima… Yaşasın Cumhuriyet! Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl etkinliklerinde; pazar akşamı İzmit Kent Orkestrası ve Bandosu Atatürk Kültür Merkezi'nde harika bir konser gerçekleştirdi. Dün öğlen Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilerimizin açılışlarını gerçekleştirdik. Tüm salonlarımız ziyaretçilerini bekliyor..Ve birazdan muhteşem bir sanatçı sahnede olacak. 1994'te ilk kez düzenlediğimiz 'Kdz. Ereğli Osmanlı Çileği Kültür Festivali'mizin ilk sanatçısı olan sevgili Aşkın Nur Yengi aynı sahnede 30 yıl sonra yeniden bizlerle beraber olacak... Cumhuriyetimizin 101'inci yılını onunla birlikte kutlayacağız. Bitmedi… Ardından yarın akşam da 'Parla' marşı ile gönüllerimize taht kuran 'Norm Ender' yine bu sahnede sizleri bekliyor olacak."

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul da konuşmasında Cumhuriyetin 101'inci yılını kutladı.