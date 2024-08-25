Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde Sel ve Su Baskınları Devam Ediyor

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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerin müdahale çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca, Kırşehir'de sele kapılan bir kişinin yaşamını yitirdiği, Kayseri'de ise sele kapılan bir kişi için arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiği hatırlatıldı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz ve İç Anadolu bölgemizde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiş olup ekiplerimizin müdahale çalışmaları devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Sivas, Kayseri, Aksaray, Niğde, Adana, Osmaniye ve Mersin'de yağış uyarısının sonlandırıldığı bilgisi verildi. Samsun ve Ordu'da ise turuncu yağış uyarısının sabah saat 08: 00'e kadar devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

'KAYIP VATANDAŞI BULMAK İÇİN 150 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ ÇALIŞIYOR'

Öte yandan, yağışlardan etkilenen illere ilişkin de bilgi verilen açıklamada, Kayseri'nin Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonucu heyelan meydana geldiği belirtildi. Mahsur kalan 8 araç ile 32 vatandaşın güvenli alanlara tahliyesinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, heyelan sonucu dere yatağında 1 aracın sürüklendiği ve araçta olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması amacıyla 150 kişilik arama- kurtarma ekibi tarafından çalışmaların aralıksız devam ettiği ifade edildi.

'SELE KAPILAN 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ'

AFAD'dan yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Kırşehir ilimizde sele kapılan bir vatandaşımız sudan çıkarılarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Aşırı yağışlardan etkilenen 150 tarım işçisi tedbir amacıyla güvenli alanlara alınmıştır. Nevşehir ilimizde sel ve su baskınlarından etkilenen 15 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızın yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatırız."