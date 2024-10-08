Karaköy Yeraltı Geçidi Yenilendi - Son Dakika
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Karaköy Yeraltı Geçidi Yenilendi

Karaköy Yeraltı Geçidi Yenilendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Karaköy'ün yeraltı geçidini modernize ederek güvenlik ve ulaşımı iyileştirdi. Yenilenen geçit, aydınlatma ve güvenlik kameralarıyla donatılarak ziyaretçilere daha huzurlu bir ortam sunuyor.

08.10.2024 12:54  Güncelleme: 12:55
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un kozmopolit ve en çok ziyaretçi alan noktalarından Karaköy'ün yeraltı geçidini yeniledi. 'Karaköy Yeraltı Geçidi ve Çarşısı Yenileme Projesi' ile Necatibey Girişi, Tünel Girişi, İskele Girişi, Tramvay Girişi ve Rıhtım Girişi düzenlenmesiyle yaya ulaşımı daha kolay hale getirildi. Güvenlik açısından tedirginlik yaratan bakımsızlıklar ortadan kaldırıldı. Alt geçit güvenlik kamerası sistemleriyle donatıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Karaköy'deki yeraltı geçidi yenilendi. Yeterli ışık sisteminin olmadığı alt geçit gündüz vakti karanlıkken yenilenen haliyle aydınlık, bakımlı görünüme ulaştı. Aynı zamanda güvenlik kameraları kurularak alt geçit, insanların daha huzurla dolaşacağı bir yer haline geldi.

İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje hem ziyaretçilerin hem esnafın yüzü güldü. Geçidin tavanları yenilendi. Elektrik, iletişim kabloları toparlandı. Geçitte eksik bulunan yönlendirmeler tamamlanarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin yaya ulaşımları kolaylaştı. İBB'den yapılan açıklamada; geçitte, asma tavanların tamamı sökülerek yenilendiği, aydınlatma armatürlerinin yenilendiği, çarşı içerisindeki kolonların dekoratif malzemelerle kaplandığı, çarşı giriş taglarının kompozit cephe malzemesiyle kaplandığı ve tabelalarının yenilendiği, çarşı girişi ve iç kısım tavanlarına yönlendirme levhalarının eklendiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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