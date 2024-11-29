Karasu Limanı'nda İncelemelerde Bulunan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Genişleme Projelerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karasu Limanı'nda İncelemelerde Bulunan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Genişleme Projelerini Açıkladı

Karasu Limanı\'nda İncelemelerde Bulunan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Genişleme Projelerini Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karasu Limanı'nda yaptığı incelemelerde limanın önemi, dış ticaret hacmi ve gelecekteki genişleme projeleri hakkında bilgi verdi. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalmasına katkı sağladığını belirtti.

29.11.2024 19:32  Güncelleme: 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARASU LİMANI'NDA İNCELEME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limanda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 2023 yılındaki dış ticaret hacminin yüzde 87,5'inin deniz yolu ile gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "2002 yılında 17'nci sırada yer alan Türk sahipli filomuz bugün 2 bin 100'den fazla gemisiyle 52,7 milyon detveyt tona ulaşarak dünyada 11'inci sıraya yükseldi. Dünyada ilk 10'da yer alma hedefimize son bir basamak kaldı. Yine 152 olan liman tesisi sayımız, 217'ye ulaşmıştır. Tekirdağ, Ambarlı, Kocaeli ve Mersin limanlarımız konteyner taşımacılığında dünyada ilk 100 liman arasına girmeyi başardı. Bu gelişmelere bağlı olarak, limanlarımızdaki yük trafiği de pozitif yönde etkilenmiştir. 2002 yılında limanlarımızda 190 milyon ton olan elleçleme miktarımız 2023 yılında 521 milyon tona, konteyner hacmimiz ise 6,5 kat artarak 12,6 milyon TEU'ya ulaşmıştır. 2024 yılına geldiğimizde ise ilk 10 ayda limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak 441,9 milyon tona ulaşmış, elleçlenen konteyner miktarı da yüzde 7,7 artışla 11,3 milyon TEU olarak gerçekleşmiştir" dedi.

'KARASU LİMANI, İSTANBUL BOĞAZINDAKİ GEMİ TRAFİĞİNİN AZALMASINI SAĞLADI'

Karasu Limanı'nın, Türkiye'nin önemli limanlarından biri olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Konumu gereği İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalmasını sağlayan Karasu Limanı, aynı zamanda taşıma maliyetleri ve taşıma sürelerinin azalmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. Karasu Limanı'nda 2024 yılı Ocak ayından bu yana 1,3 milyon ton yük elleçlenmiştir. Karasu Limanı ile Romanya Köstence Limanı arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Bakanlığımızca verilen hat izni kapsamında Karasu-Köstence Ro-Pax faaliyetlerine de başlanmıştır. 186 yolcu ve 95 TIR kapasiteli URD adlı Ro-Pax gemisiyle de 4 Temmuz 2024 tarihinde ilk sefer gerçekleştirilmiştir. Seferler 1 hafta 4, bir hafta 3 sefer olmak üzere iki ülke arasında ayda 14 sefer yapılmaktadır. Hattın başladığı tarihten bu yana 69 sefer gerçekleştirilerek treyler ve dorse gibi 7,487 araç ile 3,885 yolcu taşınmıştır. Şimdi bu sayıları daha da arttıracak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Köstence'de 2025 ilk çeyrek itibarıyla yolcu gümrüğünün açılması ile birlikte ticari yolculara da hizmet verilmesini planlıyoruz. Böylece yılda yaklaşık 12 ila 15 bin aracın kara sınır kapılarımızdan çekilerek denizyoluna aktarılması hedefliyoruz. Romanya Köstence Limanı'nda gümrük kapısını açınca bizim Kapıkule ve İpsala gibi Edirne üzerinden Avrupa'ya açılan sınır kapılarımızdaki yoğunlukta da bir düşüş gözlemleyeceğiz. Özellikle yaz aylarında Avrupa'dan gelen gurbetçi vatandaşlarımıza bir nebze de olsa soluk aldıracağız. 2025 yılı ilk çeyreğinde ikinci bir geminin daha hatta eklenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlerleyen dönemde sefer sayılarının artışı ile birlikte, hattın verimliliğinin daha yükseklere çıkmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

'KARASU LİMANI'NIN GENİŞLEME PROJESİNİ GÜNDEMİMİZE ALDIK'

Bakan Uraloğlu, Karasu Limanı'nın genişleme projesini gündeme aldıklarını söyleyerek, "Gerek ulaşım altyapıları gerekse liman elleçleme kapasitesinin arttırımı ile ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Limanın doğu ve batı yönündeki alanlarda Karasu Limanı Geri Hizmet Alanı İmar Planı ÇED çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Genişleme çalışmaları hayata geçtiğinde Karasu Limanı'nın genel kargo elleçleme kapasitesi 1,5 milyon tondan 4,5 milyon tona, konteyner eleçleme kapasitesi 50 bin TEU'dan 150 bin TEU'ya, Ro-Ro kapasitesi 75 binden 200 bine, rıhtım kapasitesi de aynı anda 4 gemiden 11 gemiye yükselecektir. Toplam alan 130 bin metrekareden 1 milyon metrekareye çıkacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İstanbul Boğazı, İnceleme, İstanbul, Ekonomi, Finans, Güncel, Karasu, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karasu Limanı'nda İncelemelerde Bulunan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Genişleme Projelerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
19:29 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
08:18 Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi
08:00 TEM Otoyolu’nda trafiği felç eden kaza TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza
07:52 Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı’na talimat verdi Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
01:18 Beşiktaş’ın mağlubiyeti Nihat Kahveci’yi canlı yayında çileden çıkardı Beşiktaş'ın mağlubiyeti Nihat Kahveci'yi canlı yayında çileden çıkardı
01:17 Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı
00:50 Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti
00:50 Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar belli oldu Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 20:13:42. #1.13#
SON DAKİKA: Karasu Limanı'nda İncelemelerde Bulunan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Genişleme Projelerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.