Karavanlar İçin Tescil Zorunluluğu Getirildi - Son Dakika
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Karavanlar İçin Tescil Zorunluluğu Getirildi

Karavanlar İçin Tescil Zorunluluğu Getirildi

O1 belgeli 750 kg’a kadar karavanlar artık zorunlu tescile tabi, geçiş süresi 2025'e uzatıldı.

10.12.2024 12:49
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Yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römork (O1 belgeli) karavanların kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi.

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 4 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle O1 belgeli karavanların tescili için geçiş süresi düzenlendi.

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneğinden (KAİTED) alınan bilgilere göre, yeni yönetmelik kapsamında, O1 belgeli karavanların kayıt altına alınması zorunlu hale geldi. O1 belgeli karavanların üretici veya ithalatçı tarafından Araç Sicil ve Tescil Sistemi'ne (ARTES) kaydedilmesi gerekiyor.

Düzenlemeyle ilgili detaylı bilgiye "www.kaited.org" sitesinden ulaşılabiliyor.

"2035'e kadar tescil edilmeyen söz konusu belgeye sahip karavanlar trafikten men edilecek"

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, AA muhabirine, araç tescil işlemlerinin gerçekleştirileceği noter şubesi ekranlarının 1 Ocak 2025'te devreye alınmasının planlandığını ancak olası sistemsel problemler nedeniyle oluşabilecek aksaklıkların giderilebilmesi amacıyla tescil işlemlerinin tamamlanma zorunluluğunun 1 Temmuz 2025'e kadar ertelendiğini belirtti.

ARTES başvurularının, Türkiye Noterler Birliği portalı üzerinden kimlik, firma bilgileri ve e-imza ile yapılabileceğini bildiren Fazlıoğlu, 1 Ocak 2025'ten önce üretilen yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork ve yarı römorklardan, uygunluk belgesi bilgileri ARTES'e elektronik ortama aktarılanların 1 Ocak 2035'e kadar ilgilisinin talebi halinde tescil edileceğini ve bu tarihten sonra tescil edilmeyenlerin kara yolunda kullanılmasının yasak olacağını ifade etti.

Fazlıoğlu, 1 Ocak 2025'ten sonra üretilen tüm O1 sınıfı karavanlar için ise tescil işleminin zorunlu hale getirildiğini, 2035 yılına kadar tescil edilmeyen söz konusu belgeye sahip karavanların trafikten men edileceğini aktardı.

Tescil işlemleri tamamlanan O1 sınıfı karavanların her yıl düzenli olarak muayeneye tabi tutulacağını, karavanların araçtan bağımsız plakayla kullanılacağını ve B sınıfı ehliyetle sürülebileceğini belirten Fazlıoğlu, "Bu düzenleme, sektörümüzü daha güvenli ve düzenli yapıya kavuşturmayı amaçlamaktadır. KAİTED olarak üyelerimizin ve sektör paydaşlarımızın bu süreci sorunsuz şekilde tamamlamaları için yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, trafik, Hukuk, Son Dakika

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