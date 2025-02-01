Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları - Son Dakika
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Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları

Yolların bakım ve onarım sebebiyle trafik akışı kontrollü şekilde devam ediyor, tedbirler alınmalı.

01.02.2025 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü'nde derz bakım ve onarım çalışması yapıldığından İzmir ve İstanbul yönleri işaretlemesi günübirlik römorklu tek ya da çift şerit şeklinde gerçekleştirilecek. Bu nedenle ulaşım 15 Mart'a kadar tek ya da çift şeritten sağlanacak.

Aydın- Denizli Otoyolu'nda şev destekleme çalışmaları sebebiyle 8 Şubat'a kadar, 13.00-15.00 saatlerinde güvenlik tedbirleri alınarak kontrollü patlatma yapılacağından Denizli ve Aydın istikametinde ulaşıma kontrollü olarak izin verilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nda köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde belli bir kesim trafiğe kapatılacak, ulaşım Samsun yönünden kontrollü gerçekleştirilecek.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresindeki (Yomra Adliye kavşağı mevkisi) ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Karaman- Ereğli Çevre yolunun (Kaşınhanı köprülü kavşağı) bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Çumra ve Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Elmalı-Finike yolunun 25-26. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları dolayısıyla 10.00-17.00 saatlerinde yol kontrollü trafiğe kapatılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Samsun-Ordu- Ünye Çevre Yolu'nun 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer tüpten iki yönlü sağlanıyor.

Bursa- Karacabey yolunun 7-8. kilometreleri yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma kapatıldığından ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Erdemli- Mersin yolunun 58-61. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kargıpınarı farklı seviyeli- Çeşmeli kavşaklarında ulaşım tek şeritten çift yönlü sürdürülüyor.

Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

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