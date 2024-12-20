Karayollarında Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Karayollarında Çalışmalar Devam Ediyor

Bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle yolların bazı kesimlerinde trafik yavaşlayacak.

20.12.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM İzmit-Akmeşe kavşakları 3-5. kilometreleri güney taşıma yolunda bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme-2 numaralı çıkış gişesinde Hızlı Geçiş Sistemi altyapı çalışmaları sebebiyle yıl sonuna kadar ulaşım 1 numaralı çıkış gişesinden sağlanacak.

Adapazarı-Kaynarca yolunun 12-15. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 30-33. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Antalya il sınırı-Akseki- İbradı ayrımı yolu, 30-32. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Sürücüler, alternatif olarak Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahını kullanabilecek.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 23-25. kilometrelerindeki deniz tahribatı dolayısıyla ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Uşak- Denizli yolunun 31-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kelkit- Erzincan il sınırı yolunun 55-57. kilometrelerinde Sansa-1 Köprüsü'ndeki derz dolgusu yenileme çalışmaları dolayısıyla Erzincan istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 67. kilometresinde (Tirebolu- Yeniköy mevkisi) yaya üst geçidi imalat çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

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