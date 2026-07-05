Kardeşlerin Hayalindeki Ağaç Ev - Son Dakika
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Kardeşlerin Hayalindeki Ağaç Ev

Kardeşlerin Hayalindeki Ağaç Ev
05.07.2026 09:53
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Büyükköy'de yaşayan Dilmaç kardeşler, gürgen ağacına ahşap bir ev ve asma köprü inşa etti.

RİZE'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan Mustafa-Ramazan Dilmaç kardeşler, çocukluk hayallerini gerçekleştirerek bahçelerindeki gürgen ağacına ahşap bir ev inşa etti. Kardeşler, yerden yaklaşık 5 metre yükseklikteki 25 metrekarelik ağaç eve, kendi evlerinin balkonundan uzanan asma köprü ile ulaşıyor.

Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan Mustafa ve Ramazan Dilmaç kardeşler, çocukluk yıllarından beri hayalini kurdukları ağaç evi yapmak için kolları sıvadı. Gündüzleri çalıştıkları için sadece geceleri mesai harcayan kardeşler, bahçelerindeki gürgen ağacının üzerine toplam 25 metrekarelik bir yaşam alanı kurdu. Kardeşler, 10 metrekarelik balkonu da bulunan bu eve ulaşım içinse sıra dışı bir yöntem seçti. Döner merdiven yapmak yerine kendi evlerinin balkonundan ağaca uzanan demir teller geren iki kardeş, bu tellerin üzerine 5 metrelik ahşap bir asma köprü inşa etti. İçerisinde yatak ve önünde küçük bir teras bulunan 5 metre yüksekliğindeki ağaç ev, ailenin yeni keyif köşesi oldu.

'İKİ KARDEŞ BÖYLE BİR DELİLİK YAPTILAR'

Çocuklarının yaptığı projeyi anlatan baba Muhammet Dilmaç, "İki kardeş böyle bir delilik yaptılar. 'Biz buraya bir asma köprüyle bir bungalov ev, ön tarafına da teras olarak kullanacağımız bir oturma yeri yapacağız' dediler ve nitekim yaptılar. Üç dört günde bitirdiler; bunu iki kardeş yaptılar. Ön tarafında bir oturma yeri var. Arka tarafında ise bir oda büyüklüğünde alan ve içinde yatak bulunuyor; yatmak isteyen orada yatabiliyor. Oraya asma köprüyle geçiş yapıyoruz. Şu an burada çok fazla fotoğraf çekiliyor. Görenler, 'Bu tahtaları dizip de karşıya nasıl geçtiniz?' diyerek şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar" dedi.

'BU KÖPRÜDEN GEÇMEK CESARET İSTİYOR'

Ağaç ev yapmanın çocukluk hayalleri olduğunu belirten Mustafa Dilmaç, "Karadeniz Bölgesi'nde sürekli ağaçlara çıkıyoruz; ağaç ev yapmak çocukluğumuzdan beri hayalimizdi. Ağabeyimle beraber niyet edip, 'Başlayalım' dedik. Yavaştan altını ve üstünü kurarak bu şekilde bir çalışma yaptık. Gündüzleri çalıştığımız için ağaçtaki evimizi sadece geceleri çalışarak inşa ettik. Görenler tabii ki şaşırıyor. Kimisi yükseklik korkusu olduğu için çıkamıyor ve karşıya geçemiyor. Kimisi de fotoğraf çekmek için geliyor. Sağ olsunlar, biz de tabii onların hatırını kırmıyoruz. Genellikle yazın havalar serin olduğunda, ağacın yaprakları altında çay içme keyfi yapıyoruz. Asma köprü fikri ise şu şekilde gelişti; aslında biz aşağıdan yukarıya doğru ahşap bir döner merdiven yapmayı planlıyorduk. Fakat bu, çok basite kaçacaktı. demir tel gerip üzerini ahşapla kapladık. Bu köprüden geçmek cesaret istiyor" diye konuştu.

'BALKONU KAYBETMEMEK İÇİN ASMA KÖPRÜ YAPMAYA KARAR VERDİK'

Ramazan Dilmaç ise projeyi hayata geçirirken yaşadıkları süreci anlatarak, "Henüz 8-9 yaşlarındayken, küçüklüğümüzden beri bu ağaç ev işine hevesimiz vardı. Ağaçlara çıkardık. Dedemiz, 'Düşersiniz' diye bize bağırırdı. Ağaç ev yapalım diyorduk ama o yaşta tabii ki böyle bir şeyi beceremiyorduk. Kardeşime, 'Böyle bir şey yapalım' dedim. Sağ olsun, o da onayladı ve kafamızda bir proje canlandırdık. Elimizden geldiği kadar güzel yapmaya çalıştık. Şu an buraya asma köprüyle ulaşıyoruz ama öncesinde kardeşimin de dediği gibi buraya döner merdivenle çıkmayı düşünüyorduk. Ancak döner merdiven yaparsak, balkonu kaybedecektik. Balkonu kaybetmemek için asma köprü yapmaya karar verdik. 'Hem daha nostaljik olur hem de gelenlerin aklını alalım' dedik. Ortaya böyle güzel bir proje çıkardık. Görenler 'Nasıl olacak, ne olacak?' diyerek başta şaşırdılar. Şimdiyse gören herkes fotoğraf çektirmek istiyor; sağ olsunlar, onlar da bize destek oluyorlar. Köprü sallanırken yükseklik korkusu yaşayanlar ya da yükseklikten dolayı başı dönenler oluyor. Aşağı yukarı 5 metrenin üzerinde bir yükseklikteyiz. Aşağıya doğru baktıkları zaman, önümüzde bir uçurum da var. Köprüden geçerken aşağıya değil, havaya bakmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çayeli, Güncel, Yaşam, Rize, Son Dakika

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