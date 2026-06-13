Kargın Mahallesi'nde İnternet ve Telefon Yok - Son Dakika
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Kargın Mahallesi'nde İnternet ve Telefon Yok

Kargın Mahallesi\'nde İnternet ve Telefon Yok
13.06.2026 09:55
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Eskişehir'in Kargın Mahallesi'nde telekom altyapısı eksikliği yaşamı zorluyor, nüfus azalıyor.

ESKİŞEHİR'de kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki 200 nüfuslu Kargın Mahallesi'nde internet ve telefon altyapısı olmadığı için günlük yaşam sekteye uğruyor. Mahalle sakinleri, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramak için bile diğer köye gittiklerini ifade ederken; muhtar Musa Sürücü (63), telefon ve internet olmadığı genç nüfusun kent merkezine taşındığını, hane sayısının her geçen gün azaldığını söyledi.

Odunpazarı ilçesinin kırsal Kargın Mahallesi'nde telefon ve internet altyapısı olmaması yaşamı olumsuz etkiliyor. Mahalle sakinleri, kendi aralarında bile iletişim kuramadıklarını, acil durumlarda ise başka bir mahalleye giderek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştıklarını söyledi. Kargın Mahallesi Muhtarı Musa Sürücü, yaptıkları başvuruların ardından yetkililerin gelerek inceleme yaptığını ve mahallede telefon ve internet alt yapısının olmadığını tespit ettiğini söyledi.

'MİLLET, İNTERNET ÇEKMİYOR DİYE GERİ TAŞINIYOR'

Mahalle sakinlerinin çatı ve minare gibi yüksek yerlere çıkarak telefon şebekesi aradığını anlatan Muhtar Sürücü, "Sanırım bizim köy biraz çukurda kalıyor. Çevre köylerde bu sorun daha az yaşanıyor ama bizim köyde verici olmadığından telefon ile ilgili çok sorunlar yaşıyoruz. Sesli konuşulamıyor, ses gidip gelmiyor. Hele görüntülü arama ya da internet ile ilgili sıkıntılar da internete girilmekte çok zorlukla çekiliyor. İbre sürekli dönüp duruyor ama ulaşılamıyor, internet ya da telefon hiç çekmiyor. Mahallemizde altyapı yok, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) dilekçe verdim. Dilekçeden, 'Araştırılacak' diye cevap da geldi. İki uzman kişi geldi, 7 noktadan araştırdılar. Telefon hattının hiç çekmediğini rapor ettiler. Çocuklar sırf telefon çekmiyor diye gelmiyorlar, internet işi bozuyor. İnternet olmayınca millet kalıcı olarak kalmıyor; gelip, işini yapıp hemen gitmek istiyor. Millet, internet çekmiyor diye geri taşınıyor. Hani internet ve telefon sıkıntısı köyde yaşamı azaltıyor, bu nedenle nüfus her geçen gün azalıyor" dedi.

'BİR AN ÖNCE VERİCİ KURULMASINI RİCA EDİYORUZ'

Acil bir durum olduğu zaman mahalle sakinlerinin diğer mahalleye giderek 112 Acil Çağrı Merkezi aradığını belirten Sürücü, "Köyde bazı yerlerde çekiyor, çektiği zaman da ya ses gelmiyor ya da gitmiyor. Camimizin minaresi var, bir kişi oradan kullanmış, orada biraz daha iyi anlaşılıyor, orada biraz arama oluyor ama acil durumda aklına geliyor ya da gelmiyor, yan köyden çekiyor. Yan köy var, orada buluyor. Mesela ambulansa adres anlatacak, ses yüzünden anlaşılmıyor, telefonun çektiği yere arabayla gidip, aceleyi o şekil hallediyorlar. Sokağa çıkıp köyün içerisinde gezdiğimde bakıyorum, birisi merdiven dayamış, çatıya çıkmış telefonla konuşmaya çalışıyor. Birine bakıyorum, minareye çıkmaya çalışıyor. Mağduriyetimizin giderilmesi için yetkililerden bir an önce verici kurulmasını rica ediyoruz, mutlu oluruz. Köy gerçekten çok sevinecek" diye konuştu.

'SADECE MİNARENİN ÜZERİNDE TEK ÇİZGİ ÇEKİYOR'

Mahalle sakinlerinden Hasan Erdi Öz (29) de internet ve telefon altyapısı olmadığı için mahallede kimsenin kalmak istemediğini ifade ederek, "Bizim tek sıkıntımız, telefonun çekme sıkıntısı. Bırakın interneti telefonlarımız çekmiyor bile, bizim isteğimiz telefon çeksin. İnterneti de bir şekilde telefon çektikten sonra oraya buraya çıkmaya çalışırız ama minareye mi çıkalım? Sadece minarenin üzerinde tek çizgi çekiyor. Arabamızla Sofça köyünün ilerisine kadar gidiyoruz, oradan birini buluyoruz ki arattırıp, 112'yi çağırıyoruz" dedi.

'TORUNUMLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞAMIYORUM'

Halime Koç (71) da telefon ve internet olmadığı için çok zorluklar çektiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Birini özlüyoruz, 'Hadi konuşalım' diyoruz ya benim sesim ona gitmiyor ya da onun sesi gelmiyor, konuşamıyoruz. Telefon elimizde, 'Nerede çekecek?' diye koşuyoruz. Üç yaşındaki torunum beni çok arıyor, 'Babaanne görüntülü ara' diyor ama görüntülü konuşamıyoruz. Büyük torunum da hiç gelmiyor, internet çekmiyor diye gelmek istemiyor."

'EŞİME ULAŞAMAYINCA SOKAKLARDA ARIYORUM'

Mahalle sakinlerinden Şaziye Ertaş (60), telefon çekmediği için eşine ulaşamadığını belirterek, "Köyümüzün çok sorunu var. Torunum küçükken geliyordu, şimdi getiremiyorum. 'Anneanne telefon yok internet yok, köye gidemem' diyor. Eşime ulaşamadığım zaman çıkıyorum, köyün içerisinde sokak sokak arıyorum. Merak edip tedirgin oluyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kargın Mahallesi'nde İnternet ve Telefon Yok - Son Dakika

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