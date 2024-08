Karpuz Üreticileri Sorunlarını Anlattı: Üretici 1 Liraya Satarken Tüccarlar 10-15 Liraya Satıyor

Güncel

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde karpuz üreticilerinin sorunlarını dinledi. Gürer, "Üretici, maliyeti 5 lira olan karpuzu 1 liraya satarken, tüccarlar karpuzu pazarda 10-15 liraya satıyor. Planlama eksikliği ve destek yetersizliği nedeniyle hem üretici hem de tüketici mağdur olurken, dar gelirli vatandaşlar karpuza erişemiyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, CHP Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker ve İl Meclis Üyesi Celal Gülercan ile ilçede karpuz üreticilerini ziyaret etti. Gürer, karpuzun turfanda döneminde kilosunun 100 lirayı bulduğunu, ancak şimdi tarlada kalan karpuzların alıcı bulamaması nedeniyle yandığını belirtti. Gürer, şunları söyledi:

"Tarlada kilosu 1 lira, markette 10 lira"

"Karpuz turfanda olarak çıktığı dönemde dilimle satılıyordu. Kilosu 100 lirayı bulmuştu, vatandaş karpuza erişemiyordu. Şimdi karpuzda normal hasat dönemi geldi; bu sefer de karpuz tarlada kaldı. Çünkü şu anda karpuz, tüccar tarafından 1 lira ile 3 lira arasında alınıyor ama gittiği yerde de 10 lira ile 15 lira arasında satılıyor. Çoğu vatandaşın karpuz yiyemediği dönemde olan tarlada kalan karpuza ve üreticiye oluyor"

Gürer, karpuz üreticisi Selami Demir'e üretim maliyetini de sordu. Demir, şöyle açıkladı:

"Şimdi bu karpuzun kilogram maliyeti 5 lira. Bizim burada 500 dönüm karpuzumuz var, 300 dönüm domatesimiz var, patatesimiz var ve kavunumuz var. Dolayısıyla biz şimdi karpuzda çok büyük zarar ettik. Yani biz bunu 5 liraya ürettik, 1 liradan satıyoruz. Onu da tüccar gelip alırsa.. Bizim eski arkadaşlar var, sağ olsunlar, onlar da gelip 1 liradan alıyorlar. Çünkü piyasada satılmıyor. Belki onlar da götürüp 2 liraya, 2,5 liraya satıyorlar. Ama ne hikmetse vatandaş yine bunu 6 liradan 10 liradan, belki de büyük şehirlerde daha pahalıya alıyor.

"Altından kalkamıyoruz"

Ya biz bunu üreteceksek en azından zarar etmeyelim. Tamam, halk da yesin ama bir şekilde de bize bir destek olunsun. Şu anda ya bizim sadece aylık elektrik giderimiz 400 bin lira. 24 saat içindeyiz, toplanmadı ve karpuzlar yanmaya başladı. Karpuzlar toplanmadığı için yanıyor. Biz buradan şu an 9 ton karpuz alıyoruz. Çok iyi baktık, bunun taban gübresi var, damlaması var, naylonu, üstten beslemesi var. Aynı zamanda biz bunu organik yetiştiriyoruz. Organik bitkiler pahalı ürünler alıp atıyoruz. Bunda bir kalıntı yok, yani ihraç da edilebilir ama edemiyoruz."

Cumhurbaşkanı'nın 'Dağı taşı ekin' dediğini anımsatan üretici Selami Demir, şöyle konuştu:

"Her taraf dolu, karşıda gördüğünüz yerler kavun dikili, karşısı domates ekili. Ektik ama altından nasıl çıkacağız bilmiyorum, perişan durumdayız. Biz şunu istiyoruz, biz çiftçiyiz, biz ekeriz ama birilerinin çıkıp bize şunu söylemesi lazım: ya Selami, sen çiftçisin, üreticilik yapıyorsun, sen buraya 20 dönüm karpuz ekeceksin, başka ekemezsin. Ekersen zarar edersin. Birilerinin bizi yönlendirmesi lazım, planlama lazım. Herkes her yere her ürünü ekmesin. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Ekin' dedi. Dağa taşa nereye bulduysak biz de ektik ama bugün bu durumdayız, yani altından kalkamıyoruz."

Tarım politikalarındaki plansızlıklara dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer ise şunları söyledi:

"Niğde, son yıllarda karpuz üretiminde hızla üretimi yükselen illerden birisi. Karpuz, kavun tarlada kalıyor, üretici emeğinin karşılığını alamıyor. Gübre fiyatı artıyor, ilaç fiyatı artıyor, mazot fiyatı artıyor, nakliye artıyor ve bunlarla birlikte işçiliği de kattığımız zaman üretilen ürünün fiyatı artıyor ama ürün, geçen yılın altındaki fiyatla satılıyor ve böylece milli servet de çöp oluyor. Esasında bu, tarımdaki planlamanın eksikliğini gösteriyor."