Kavacık Üzüm Festivali 14-15 Eylül'de Başlıyor - Son Dakika
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Kavacık Üzüm Festivali 14-15 Eylül'de Başlıyor

İzmir'in Kavacık köyü, geleneksel olarak düzenlenen Üzüm Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festivalde birçok etkinlik ve konser yer alacak.

10.09.2024 09:55  Güncelleme: 11:33
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(İZMİR) - Coğrafi işaretli Kavacık Enfes üzümüyle Türkiye çapında adını duyuran Kavacık köyü, Karabağlar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Üzüm Festivali'ne, 14-15 Eylül günlerinde ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 14-15 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek 12. Kavacık Üzüm Festivali birbirinden renkli etkinliklerle konuklarını ağırlayacak.

Belkıs Akkale sevenleriyle buluşacak

Festival, 14 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da stantların açılışıyla başlayacak ve halk oyunları gösterisi ile protokol konuşmalarıyla devam edecek. Ardından saat 11.45'te üzüm yarışmasının ödül töreni yapılacak. Halk Aşıkları Derneği tarafından "Aşık Atışması", "Eski Kavacık Fotoğrafları" görsel sunumu, "Köyün Bilgeleri Anlatıyor" söyleşisi ve bando gösterisinin yer alacağı festival kapsamında saat 17.00'de Türk halk müziğinin sevilen ismi Belkıs Akkale konuklarla buluşacak.

Cumartesi günü 13.30-15.00 saatleri arasında "Sibel Önbaş ile Tadımlı ve  Atölye Sohbetleri" çerçevesinde üzümlü zeytin yaprağı ve şerbet yapımı ve tadımı ile "Üzümün Türk Mutfağındaki Kullanımı" konulu bir söyleşi gerçekleştirilecek. Kavacık Gençlik Meydanı'nda 12.30-16.30 saatleri arasında Ünal Mavigöz pop orkestrası konseri, DJ aktivite alanları ve yarışmalar, 13.00-16.30 saatleri arasında atölyeler (anahtarlık,kitap ayracı, taç yapımı, çanta baskı, tülbent, kukla yapımı, baskı boyama) gerçekleştirilecek. Yine 13.00-16.30 saatleri arasında "Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar" etkinliği düzenlenecek.

Festival 15 Eylül Pazar günü ise üretici stantları ile saat 10.00'da açılacak. Saat 11.10'da da Kavacıklı Ressam Meryem Düzgünkaya'nın yaşamının anlatıldığı belgesel gösterimi, eski Kavacık fotoğraflarının yer aldığı görsel sunum, bando ve halk oyunları gösterisi takip edecek. Etkinlikte saat 15.00'de İzmirli sanatçı Sedat Yüce sahne alacak. Pazar günü ayrıca 12.30-16.30 saatleri arasında Sibel Önbaş ile "Yeni Bir Lezzetin Peşinde- Kavacık Üzüm Peltesi Yapımı ve Tadımı" söyleşisi, sportif faaliyetler, Çocuk Sanat Sokağı, "Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar" etkinlikleri yapılacak.

İki gün boyunca Meryem Düzgünkaya'nın resimleri, eski Kavacık fotoğrafları ve Serhan Şarman'ın çektiği fotoğraflardan oluşan "Kavacık Fotoğraf Sergisi", bando, animasyon gösterileri, canlı heykeller, maskotlar, hint kınası atölyesi ve satış stantları katılımcılarla buluşacak.

Lezzeti ve yetişme koşulları dolayısıyla Coğrafi İşaret Belgeli Kavacık üzümünün çok özel bir marka değeri olduğunu vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Toprak yapısı ve iklim koşulları nedeniyle sadece Kavacık'ta yetiştirilen üzüm bizim de gözbebeğimiz. Onu korumak, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak adına gereken tüm çalışmaları yapacağız. Tüm konuklarımızı bu güzelliği yaşamak için Kavacık köyüne ve üzüm şenliğimize davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kavacık Üzüm Festivali 14-15 Eylül'de Başlıyor - Son Dakika

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