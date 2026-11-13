Kayıhan Pala, 2027 bütçesinde çocuk işçiliği hedefini 32 binle sınırlı buldu

(TBMM) - YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, iş cinayetleri, çocuk işçiliği ve sosyal yardımlardaki azalmaya dikkati çekti. Türkiye'nin 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 163'üncü sırada olduğunu belirten Pala, "Gazetecilik suç değildir" dedi.

YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe tekliflerini eleştirdi.

Pala, Türkiye'de iş cinayetleri, çocuk işçiliği, meslek hastalıkları ve sosyal güvenlik alanlarında ciddi sorunlar bulunduğunu belirterek, "İki bakanlık primi devlet tarafından ödenenlerin kişi sayısı üzerinde bir rakamda uzlaşamıyorsa burada artık söylenecek pek de bir söz kalmıyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi sağlığı ve güvenliği denetimlerinin yetersiz olduğunu savunan Pala, 2025 yılında meslek hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren kimsenin açıklanmadığını, Türkiye'nin ölümcül iş kazalarında dünyada ikinci, ölümcül olmayan iş kazalarında ise birinci sırada olduğunu söyledi.

Bakanlığın 2027 yılı çocuk işçiliğiyle mücadele hedefinin 32 bin çocukla sınırlı tutulmasını eleştiren Pala, Türkiye'de 1 milyonun üzerinde çalışan çocuk bulunduğunu kaydetti. Aliağa'daki iş cinayetlerinde 19 emekçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Pala, geçen yıl iş yerlerinde yapılan teftiş sayısının 2 bin 288 olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinde sosyal yardımların azaltılmasına dikkati çeken Pala, elektrik tüketim desteğinden yararlanan hane sayısının 2027 hedefinde 2 milyon 571 binden 1 milyon 350 bine, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımdan yararlanan kişi sayısının ise 68 bin 793'ten 58 bine düşürüldüğünü ifade etti.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri devlet tarafından karşılanan kişi sayısının da 2024'te 9 milyon 444 bin 458 iken 2027 hedefinde 8 milyona düşürüldüğünü belirten Pala, iki bakanlığın açıkladığı rakamlar arasında 2-2,5 milyon kişiye ulaşan farklılık bulunduğunu söyledi.

Türkiye'deki huzurevi kapasitesinin de yetersiz olduğunu vurgulayan Pala, ülkede 496 huzurevinde 30 bin 272 kişinin kaldığını, OECD ülkelerinde 65 yaş üstü nüfusun huzurevlerinde kalan oranı yüzde 4 iken Türkiye'de bu oranın yüzde 0,3 olduğunu belirtti. Pala, 2027 yılı için yalnızca sekiz yeni huzurevi hedeflenmesini eleştirdi.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Basın özgürlüğüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Pala, Türkiye'nin 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 163'üncü sırada yer aldığını, 2002'de ise 99'uncu sırada bulunduğunu söyledi. Gazetecilerin haberleri nedeniyle gözaltına alınıp tutuklandığını belirten Pala, "Gazetecilik iktidarların ortaya çıkmasını istemediği gerçekleri yazmaktır. Gerisi halkla ilişkilerdir. Gazetecilik suç değildir" dedi.