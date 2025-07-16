Kayıp Veli Eren için imza kampanyası

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinden arkadaşları ile Çeşme Delikli Koy'a tatile giden Veli Eren Atay'dan (19) 2 yıldır haber alınamıyor. Oğlunun bulunması için özel ekip kurulmasını isteyen ve bunun için imza kampanyası başlatan Ebru Atay, "Artık oğluma diri olarak kavuşmak istiyorum. Eğer öteki türlü olduysa da oğlumun başına bir şey geldiyse de onu da bilmek istiyorum. İnanın ki ölümden beter bir durum kayıp olması" dedi.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Mehmet Atay ile Ebru Atay çiftinin ilk çocuğu, Çınar Atay'ın (16) ağabeyi Veli Eren Atay, 15 Temmuz 2023'te arkadaşlarıyla beraber bir konsere katılmak ve kamp yapmak için Çeşme'ye gitti. Üç aydır bir diş protez laboratuvarında çalışan ve ailesinin izniyle o gün evinden çıkan Veli Eren Atay'dan 16 Temmuz 2023'ten bu yana haber alınamıyor.

'TEK BAŞINA ÇIKIŞ GÖRÜNTÜSÜ VAR'

Umutla oğlunu aramaya devam eden Ebru Atay, "Oğlumun o gece sabaha karşı saat 04.00 gibi Delikli Koy'dan çıkış görüntülerini izledik. Tek başına çıkış görüntüsü var. Oğlumuzun son gördüğümüz görüntüsü o. Başka bir görüntüsünü görmedik. En son o gece saat 01.00'e doğru konuştuk. Aşırı eğlenceli geliyordu sesi. 'Anne müzik çok güzel, ortam çok güzel, eğleniyoruz' dedi. 'Geç gelmeyeceğim' dedi. Bana sözünü verdi. 'Pazar saat 14.00, 15.00 gibi gelirim' dedi. Çünkü işe gidecekti. Çocuğumuzun öyle evden kaçıp gitmek gibi bir durumu yoktu. Daha sonra sabah 06.00'da Delikli Koy'da arkadaşları bunu görüyor. Telefonunu kaybetmiş. 'Telefonumu arıyorum' demiş. Arkadaşları bir süre yardımcı oluyorlar. Ondan sonra yanından ayrılıyorlar. Oğlum yine tek başına kalıyor orada. Ondan sonra Eren'i şahsen tanıyan hiç kimse yok. Öğleden sonra gören kişilerin hepsi görgü tanıkları. Eren'i benzeten kişiler. Öğleden sonra Eren'i kendinde değil vaziyette görüyorlar" dedi.

'HİÇBİR İZE RASTLANMADI'

Bir büfecinin oğlunu gördüğünü söyleyen Atay, "Büfeci, 'kola ve cips verdim' diyor. Başka bir aile görüyor. Ondan sonra yanlarına oturuyor, kalkıyor onların yanından da. 'Denize girdi çıktı' diyorlar. Ardından Eren'in çadırlara doğru yürüdüğünü söylüyorlar. Başka da görgü şahidimiz yok Delikli Koy'da. Eren kaybolduktan sonra hemen arama çalışmaları başladı. Karadan, havadan, denizden her türlü arama çalışmaları yapıldı. Hiçbir ize rastlanmadı. Daha sonra birçok televizyon programına katıldık. Yayına çıktığımızda '10 gün sonra sizin oğlunuzu Şifne tarafında gördüm' diyenler oldu. Yanında 'Seyfi' diye bir çocuk varmış. Seyfi'yi de bulduk. Emniyete ifade verdi. Fakat onun sonucunun ne olduğunu bilmiyoruz. Orada da hiçbir kamera görüntüsü yok" diye konuştu.

'ARTIK AKLIMIZI YİTİRMEK ÜZEREYİZ'

Akıllarında birçok soru işaretinin bulunduğunu aktaran Ebru Atay, "Bize bu kadar düşkün bir çocuk. İnanın ki Eren ile günde 5 kere konuşurduk. Hatta çocuk eğlence mekanında bile telefonumu açtı, konuştu benimle. Öyle kaçacak, göçecek, gidecek bir çocuk da değildi. Kandırılmış olabilir, aklına birisi girmiş olabilir. O gece yasaklı madde kullandığını öğrendik. Onu da aklım almıyor. Hepsi havada kaldı sorularımızın. Bir kayıp dosyasından çok fazla araştırma yapıldı. Kalın bir dosyamız var. Dosyamızda gizlilik kararı mevcut. Kısıtlama var. Biz bu kısıtlamayı kaldırmak için uğraşıyoruz. Savcımız değişti. Yeni savcımızı bekliyoruz. Dosyadaki kısıtlama kalksa biz avukatımızla satır satır, tek tek bunları okuyup gözden kaçan bir şeyler olup olmadığına bakacağız. Biz aile olarak özellikle bunu görmek istiyoruz. Tekrardan bu dosyayı incelemesi için özel bir ekip kurulmasını istiyoruz. Çünkü artık aklımızı yitirmek üzereyiz. Koskoca 1,85 boyunda bir çocuk ortadan yok olamaz birdenbire. Evet, başına bir şey geldi ama ne geldi çocuğumuzun? Bunu öğrenmek istiyoruz" dedi. Özel ekip kurulması için internet üzerinden bir imza kampanyası başlattıklarını belirten Atay, 8 binin üzerinde kişinin bu kampanyayı imzaladığını söyledi.

'BİZE BİR İŞARET LAZIM'

Anne Atay, "Takipçilerimiz sağ olsunlar, change.org'da bir imza kampanyası başlatıldı, 'gizlilik dosyası kalksın, Eren bulunsun' diye. Zaten 2 senedir 'Veli Eren bulunsun' diye sosyal medyada Eren'i o kadar çok seven ve bekleyen var ki. Yatağı boş. Odasında kapının arkasındaki havlusunu bile kaldırmadım. Sürekli eşyalarını sevip, onu bekliyorum. Bir hata yapıp da gerçekten kendi bile gitse bizim kucağımız ona sonuna kadar açık. Anne baba olarak gerçekten çok acı çekiyoruz. Umut hep var, hep var, hep var. Umudumuz hep var. Onu çok seviyoruz. Her gece girdiğimde odasını boş görüyorum. ya bu bizim için çok büyük bir işkence ve asla unutulmasını istemiyorum. Araştırmaların devam etmesini istiyorum. Bir şekilde bir yerden iz bulacağımızı düşünüyorum. ve ben o gün koyda gerçekten bu kadar az kişinin Eren'i gördüğünü düşünmüyorum. Eminim ki daha çok görenler var. ya biz onlara ulaşamadık ya da gerçekten konuşmuyorlar. Lütfen bize bir işaret lazım, oğlumuzu bulmamız için. Artık oğluma diri olarak kavuşmak istiyorum. Eğer öteki türlü olduysa da oğlumun başına bir şey geldiyse de onu da bilmek istiyorum. İnanın ki ölümden beter bir durum kayıp olması" diye konuştu.