Adıyaman Belediye Başkanı: Belediye kaynakları tarikatlara değil halka aktarılacak

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Haber: DİLAN KUTLU/ Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Adıyaman'da seçmenin yarısından fazlasının oyuyla Belediye Başkanı seçilen CHP'li Abdurrahman Tutdere, belediye kaynaklarının tarikatlara değil halka aktarılacağını, yeni dönemde Adıyaman'ın Menzil tarikatıyla değil tarihi, kültürel ve coğrafi değerleriyle tanınacağını ifade etti. Adıyaman'da ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tutdere, belediyenin geçmiş dönem çalışmalarını incelemeye başladıklarını ve İçişleri Bakanlığı'ndan da teftiş talep ettiklerini açıkladı. Adıyaman Belediye Başkanı, "Ben bunun için geldim. Adıyaman Belediyesi kaynakları halka aktarılacak. Tüm imkan ve kaynaklarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Adıyaman'da 47 yıl sonra bir ilk yaşandı ve CHP'nin Adıyaman Belediye Başkanı adayı Abdurrahman Tutdere yüzde 50,36 oy oranıyla seçimi kazandı. Tutdere, mazbatasını almasının ardından bugünlerde ekibiyle birlikte Adıyamanlılarla bir araya geliyor, bir yandan seçmenle bayramlaşıyor bir yandan da sorunlarını, önerilerini dinlemeye devam ediyor.

Tutdere, Adıyamanlılarla bayramlaştığı Altınşehir'de ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Belediye kaynaklarının tarikatlara değil halka aktarılacağını vurgulayan Tutdere, belediyenin önceki dönem çalışmaları için hem inceleme başlattıklarını hem de İçişleri Bakanlığı'ndan teftiş yapılmasını talep ettiklerini açıkladı. Belediye çalışmalarıyla ilgili brifingler almaya devam ettiğini de belirten Tutdere, Adıyaman'ın batı kentlerinde Menzil tarikatıyla anılır hale geldiğini hatırlatarak bu durumu değiştireceklerini vurguladı.

"MÜCADELE İÇİN ADIYAMAN'A GELDİK"

Aday olmaya karar verdiğinde "kazanmak için yola çıktığını" söyleyen Tutdere, "Bu işe inanıyordum ve halkımızın desteğiyle hem Türkiye siyaset tarihine hem de dünyada gerçekten isminden söz ettirilen bir seçim sonucu ve Adıyaman oldu. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kazanmasının tek sebebinin "halkla birlikte olmak halkın derdine derman olmak için gayret göstermek" gerektiğinin altını çizen Abdurrahman Tutdere şunları söyledi:

"Ben zaten bu tabloyu değiştirmek için milletvekilliğini bıraktım geldim milletvekilliğinde çok daha süre vardı ama şehrin bu durumu insanlarımızın içinde bulunduğu bu koşullar ve deprem yaralarının sarılmamış olması bizi bu kararı almaya sevk etti ve onun için kolları sıvadık ve bu işe girdik. Bilerek ve isteyerek geldik. Değil korkmak tam tersine mücadele için geldik ve bu tabloyu halkın lehine değiştirmek için mücadele edeceğiz çalışacağız. Tabloyu güzelleştireceğiz halkın rahatlığı şehrin huzuru refahı için burayı bütün insanlar için kadınlar ve gençler için yaşanabilir bir kent haline getirmek için geldik ve halkımız da bunu gördü zaten. Bizim bu gayretimizi ve niyetimizi de gördüler ve bunun için destek oldular."

Tutdere, depremin ardından umutların tükendiğini de hatırlattı ve "Umutları yeşerttik. Şimdi arkamızda halkın desteği var. Bir yerde umut varsa çare de vardır. Umutlarla yeni çareler üreteceğiz ve hak ettiği yere getireceğiz. Göreceksiniz bir iki yıl içinde bu şehir çok yol almış olacak" dedi.

"TÜM KAYNAKLAR HALKA AKTARILACAK, TARİKATLARA DEĞİL"

Bundan sonra Adıyaman'da kaynakların halka aktarılacağını vurgulayan Tutdere, "Doğrusu da bu, ben bunun için geldim. Adıyaman belediyesinin kaynakları halka aktarılacak. Tüm imkan ve kaynaklarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız, deprem yaralarını sarmak için kullanacağız. Çocuklarımız için gençler ve kadınlar için harcayacağız. Adalet temelli, insan odaklı, şeffaf ve katılımcı belediyecilik yapacağız. Bunlar içinde herhangi bir cemaate imtiyaz, ayrıcalık tanınamaz, biz asla yapmayacağız zaten" diye konuştu.

"İNCELEME BAŞLATTIK, BAKANLIK TEFTİŞİ İSTEDİK"

Tutdere, geçmiş dönemde Adıyaman Belediyesi kaynaklarının nasıl kullandığına yönelik bir tespiti olup olmadığı yönündeki soruya şöyle yanıt verdi: "Biz İçişleri Bakanlığı'ndan teftiş de istedik, inceleme de istedik. Bunlar inceleme ile ortaya çıkacak şeyler. Kimseyi itham altında bırakmak istemem, ben hukukçuyum. İnceliyoruz belediyenin geçmişteki çalışmalarını inceliyoruz. Belediyenin bundan sonraki bütçe durumuna bakacağız. Deprem yaşamış bir şehir. Farklı bir süreç yaşamış. Durumu ona göre değerlendireceğiz."

"BRİFİNGLERİ ALIYORUM"

Adıyaman için projelerini de aktaran Tutdere, "Burada birinci öncelik can güvenliğidir. Deprem bölgesi burası, tehlike de geçmiş değil. Şehrimizi güvenli bir şehir yapmamız adına hemen yapmamız gerekenleri yapacağız. Bunun dışında insanların yaşamını kolaylaştıracak, şehrin havasını, suyunu temiz hale getirecek, sosyal ihtiyaçları, günlük ihtiyaçları giderecek projeleri adım adım hayata geçireceğiz. Öncelikle belediyenin kurumsal yapısını, şu anda brifingler alıyoruz, onları da tamamladıktan sonra bir taraftan hem kurumun kendi iç yapısındaki eksikleri gidereceğiz hem de şehrin eksiklerini gidereceğiz" diye konuştu.

"ADIYAMAN BİR TARİKATIN ARKA BAHÇESİ DEĞİL"

Adıyaman'ın yanlış tanındığına dikkat çeken Abdurrahman Tutdere, şunları söyledi:

"Aslında Adıyaman çok kültürlü, çok dilli, farklı kültürlerin ve farklı inançların olduğu gerçekten kilisesi, cem evi, camisinin açık olduğu, Türkçe, Kürtçe farklı dillerin konuşulduğu çok kozmopolit, kültürel ve sosyal anlamda gerçekten güzel bir şehir. Ama Adıyaman yıllardır kamuoyunda sanki bir tarikatın arka bahçesi gibi bir algı var aslında bu doğru değil. Bu seçim de bunu ortaya çıkardı. Artık Adıyaman gerçek kimliği ile tanınacak. Adıyamanın gerçek kimliği gerçekten medeniyetler şehri, kadim şehir, tarihi ve doğasıyla coğrafyasıyla olağanüstü güzellikleri olan bir kent. Çok önemli tarihi değerlere ev sahipliği yapıyor. Dünyanın sekizinci harikası Nemrut Dağı burada, Cenderesi var, Atatürk Barajı var, dünyanın üçüncü büyük tatlı su havzasına ev sahipliği yapıyoruz. Yüzen adalar var, dünyanın hiçbir yerinde olmayan yüzen adalar bunlar. Tarihimiz var, gastronomimiz var, kültürümüz var. Bunların hepsi ile ön plana çıkan ve artık gerçekten Adıyaman olarak insanların söz ettiği bir şehir olacak. Hem de belediye hizmetleriyle. Adıyaman artık o üzerindeki sürekli baskılayan, onun gerçek kimliğinin ortaya çıkmasını engelleyen havadan ve iklimden kurtuldu ve dolayısıyla bundan sonra farklı olacak."

"ADIYAMAN HALA DESTEK BEKLİYOR"

ANKA aracılığın ile kamuoyuna da bir çağrıda bulunmak istediğini söyleyen Tutdere, "Adıyaman deprem yaralarını sarmış değil halkın dayanışmaya ihtiyacı var. Barınma başta olmak üzere sorunlarımızın çözümü için tüm duyarlı hayırseverlere yardım kuruluşlarına özel şirketlere çağrı yapıyoruz Adıyaman halkını yalnız bırakmayın. Depremde iyi dayanışmayla nasıl yaraları kısmen sardıysak şimdi yine dayanışmaya ihtiyaç var. Herkesi Adıyaman halkıyla dayanışmaya davet ediyorum" dedi.