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Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmüş halde bulunan 12 yaşındaki çocuğun, 13 yaşındaki şüpheli tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüphelinin, bir bilgisayar oyunundan etkilenerek cinayeti işlediği değerlendiriliyor.

12.12.2023 - 15:29,  Güncelleme: 16:23
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Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmüş halde bulundu, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, inşaatın çatısında S.D'yi (12) bıçakla öldürülmüş halde buldu. İncelemenin ardından cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU AİLESİ İHBAR ETTİ

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen ve olayın ardından evine giden T.Ş. (13), ailesinin ihbarıyla gözaltına alındı. Şüphelinin, bir bilgisayar oyunundan etkilenerek cinayeti işlediği değerlendiriliyor.

Olay yerinden kareler;

13 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki çocuğu öldürdü! Bilgisayar oyunundan etkilenmiş
13 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki çocuğu öldürdü! Bilgisayar oyunundan etkilenmiş
13 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki çocuğu öldürdü! Bilgisayar oyunundan etkilenmiş
Kayseri\'de 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA
YORUMLAR

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 112 Acil Çağrı, Kayseri, Hastane, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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