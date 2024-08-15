Kayseri\'de Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

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KAYSERİ'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı ile Çınarcık Caddesi kesişiminde meydana geldi. E.K. idaresindeki içerisinde, yaralı bulunmayan 38 AFA 883 plakalı ambulans ile T.O. yönetimindeki 34 KMP 835 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü, 2 sağlık personeli ve 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.