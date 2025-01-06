Kayseri'de Kasten Adam Öldürme Davasında Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Kayseri'de Kasten Adam Öldürme Davasında Müebbet Hapis Cezası

Kayseri\'de Kasten Adam Öldürme Davasında Müebbet Hapis Cezası

Kayseri'de husumetlisi Yaşar Atay'ı silahla öldüren Umut Yamalı, mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın suç geçmişini ve suça meyilli olmasını dikkate alarak cezada indirim yapmadı.

06.01.2025 14:10  Güncelleme: 14:15
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KAYSERİ'de husumetlisi Yaşar Atay'ı (66), tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Umut Yamalı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın suça meyilli ve devam eden birçok dosyası olmasını gerekçe göstererek cezada indirim yapmadı.

Olay, geçen yıl 12 Haziran'da saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Umut Yamalı ile Yaşar Atay ve Durmuş K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Yamalı, yanındaki tabanca ile Atay'ı, bıçakla da Durmuş K.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Atay, kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Umut Yamalı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Umut Yamalı hakkında 'kasten adam öldürme', 'ruhsatsız silah bulundurma' ve 'kasten yaralama' suçlarından dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Umut Yamalı ile ölen Atay'ın şikayetçi yakınları hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen sanık Umut Yamalı, "Öldüğünü emniyette öğrendim. Öldürme kastım yoktu. Olay yerine silah bulunmadı şeklinde rapor tutulmuş. Ama, yakınları oradaydı. Kesin onlar silahı kaybetti. Keşke olay buraya kadar gelmeseydi" dedi. Yaşar Atay'ın şikayetçi yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti, sanık Umut Yamalı'yı, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa, Durmuş K.'ye yönelik 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 4 ay, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın suça meyilli olduğu ve devam eden birçok dosyasının olmasını gerekçe göstererek, cezada indirime ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar vermedi.

Karar sonrası ölen Atay'ın yakınları mahkeme salonunda heyeti alkışlayarak, sanığa tepki gösterdi. Sanık Yamalı ise maktul yakınlarının alkış tepkisine alkışlayarak karşılık verdi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Mahkeme, Kayseri, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Ceza, Suç, Son Dakika

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