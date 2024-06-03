Kayseri'de Mimar Sinan'ın eserleri okul duvarlarını süslüyor - Son Dakika
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Kayseri'de Mimar Sinan'ın eserleri okul duvarlarını süslüyor

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Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan 'Kayseri'de Sinan Zamanı' etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan'ın eserleri, resim öğretmenleri tarafından panolara aktarılarak Gürpınar İlkokulu'nun duvarlarını süsledi. Etkinlikte öğrenciler de eserleri boyadı. Vali Gökmen Çiçek, Mimar Sinan'ı daha çok tanıtmak için çalışmaların yapıldığını belirtti.

03.06.2024 15:00
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KAYSERİ'de, Ressam Mahir Güven'in tasarladığı Mimar Sinan'ın eserleri, kentteki resim öğretmenleri tarafından panolara aktarılarak Gürpınar İlkokulu'nun duvarlarını süsledi.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan 'Kayseri'de Sinan Zamanı' etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ressam Mahir Güven ve Sanatçı Günseli Kato Kayseri'ye geldi. Ressam Mahir Güven'in tasarladığı Mimar Sinan'ın eserleri, kentteki resim öğretmenleri tarafından panolara aktarıldı. Mimar Sinan'ın eserlerinin yer aldığı 4 pano, Melikgazi ilçesi Gürpınar İlkokulu'na getirildi. Eserlerin yer aldığı panolar, okul duvarlarına asıldı. Etkinlik kapsamında, öğrenciler Mimar Sinan'ın eserlerinin yer aldığı çizimleri boyadı.

'BUNDAN SONRA O, KAYSERİLİ KOCA MİMAR SİNAN'DIR'

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Bir televizyon dizisi izliyordum. Dizide Sultan Süleyman'ı oynayan karakter, Mimar Sinan'ı oynayan karaktere, 'kimsin sen?' demişti. Oda, 'Sinan, Kayserili Sinan, Ağırnaslı Sinan' demişti. Mimar Sinan bu topraklarda doğmuş. 22 yaşına kadar da Kayseri'de yaşamış. 99 yıllık ömründe kendisine hep Kayserili Sinan demiş. Bundan sonra bizim için o artık sadece Koca Sinan değil, Kayserili Koca Mimar Sinan'dır. Mimar Sinan'ı nasıl daha çok tanıtırız diye düşünürken, AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Ayşe Böhürler, 'bu yılı Kayseri'de Sinan Zamanı olarak adlandıralım' dedi. Çalışmalara başladık. Bu çalışmalarda bizim için en önemli iki kişi vardır. Biri Mahir Güven hoca, diğeri Günseli Kato hocadır. Çünkü onları fahri Kayserili olarak görüyoruz. Onlar Kayseri'yi anlatmaktan çok keyif alıyorlar" dedi.

'BİR RESSAMIN GELECEĞİ EN SON NOKTA BUDUR'

Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ressam Mahir Güven ise, "Biz böyle bir programa başlayalı 1 yıl oldu. Bugün ki enerjiyi görünce gerçekten hiç bu kadarını tahmin etmiyordum. Çok iyi çalışmışız. Çocuklar harika bir enerjiyle resimler yapıyorlar. Umarım bir sonraki yıl ve ondan sonra da bu etkinlik devam edecektir. Ben her zaman burada olacağım. İstediğiniz zaman hep yanınızda olacağım. Bir ressamın, öğretim görevlisinin geleceği en son nokta budur" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kayseri\'de Mimar Sinan\'ın eserleri okul duvarlarını süslüyor
Kaynak: DHA

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