Yazı işleri müdürlerine
Şüpheli Demir K.'nin oğlunu vurduğu silah, kaynağından 'tüfek' olarak düzeltilmiştir.
4 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ
Kayseri'de oğlu Demir K.'yi (7) tüfekle yaralayıp, kendini eve kilitleyen Volkan K., 4 saat sonra ikna edilip, teslim oldu. Polis eşliğinde evden çıkarılan Volkan K. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Demir K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Oğlunu Tüfekle Yaralayan Baba Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?