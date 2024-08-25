Kayseri'de sele kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kayseri'de sele kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kayseri\'de sele kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşanan sel felaketinde aracı ile sele kapılan Muhittin Saraç'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İş makineleri ve arama-kurtarma ekipleri, Saraç'ı bulmak için çalışırken, arkadaşları da destek veriyor.

25.08.2024 11:51
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KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde aracı ile sele kapılan Muhittin Saraç'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İş makineleri ile ağaç ve kaya parçalarının arasında arama yapılırken, ekiplere Saraç'ın arkadaşları da destek veriyor.

Bünyan'da dün etkili olan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi. Yağış Güllüce Mahallesi'nde sele neden olurken, Muhittin S.'nin kullandığı otomobil dün saat 20.30 sıralarında suya kapıldı. İhbarla bölgeye Kayseri başta olmak üzere, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Gaziantep'ten AFAD, JAK, itfaiye ve arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobile ulaştı, araçta olduğu öğrenilen Saraç için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Otomobil dere yatağından çıkarılırken, Saraç'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İş makineleri ile ağaç ve kaya parçalarının arasında arama yapılırken, ekiplere Saraç'ın arkadaşları da destek veriyor. Muhittin Saraç'ın otomobiline ait lastik, amortisör ve bazı parçalar da dere yatağında bulundu.

Bünyan ilçesi ile Güllüce Mahallesi arasındaki yolda da sel sonrası heyelan meydana geldi. Ulaşımın kapandığı yolda, ekipler çalışma yürütüyor.

GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Güllüce Mahallesi'ndeki sel ve heyelanın boyutu, hava aydınlanınca ortaya çıktı. Bünyan-Güllüce kara yolunda yer yer yarıklar ve hasara yol açan sel, yol kenarındaki bazı kayaları da dere yatağına kaydırdı. Bölgede pek çok noktada su birikintileri ve toprak yığılmaları olduğu görülürken, birçok ağaç da zarar gördü.

'BÖYLE BİR YAĞMUR, EN SONRA 1983'TE OLMUŞTU'

Muhittin Saraç'ın arkadaşı Selahattin Şahin, "Güllüce Mahallesi'nde oturuyorum. Muhittin, benim arkadaşım olurdu. Bütün ekip çalışıyor. Böyle bir yağmur, en son 1983 yılında olmuştu. Ama bu kadar şiddetli değildi. Bu yağmur değil, bir deprem gibiydi. Kayalar yol kenarındaydı. Suya kapılmış, 3 arkadaş konvoyla durmuş, Muhittin durmamış. 'Neden duruyorsunuz' diye de sormamış. Suya kapılmış ve otomobili ters dönmüş. 5 kilometrelik bir alanda arkadaşımı arıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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