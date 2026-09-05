Kayseri'de Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikincisi 185 etkinlikle başladı - Son Dakika
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Kayseri'de Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikincisi 185 etkinlikle başladı

Kayseri\'de Türkiye Kültür Yolu Festivali\'nin ikincisi 185 etkinlikle başladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Kayseri'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikincisi, Arkeoloji Müzesi'ndeki törenle başladı. Festivalde 9 gün boyunca 8 noktada 34 lezzet durağı ve 185 etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından Kayseri'de 2'nci kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı.

Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen açılışa Vali Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahit Cıngı, Ayşe Böhürler ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il başkanları, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Açılış konuşması yapan Vali Gökmen Çiçek, "Kültür Yolu Festivali'ne 2'nci defa ev sahipliği yapıyoruz. Geçen yılı büyük bir coşku ve çok büyük bir katılımla geçirmiştik. Şehirde ailelerin akşam programlarında, söyleşilerde tiyatrolarda olmamız aynı zamanda bizlere de ayrı bir neşe katıyor. Kültür Yolu Festivalleri'nin sadece Kayseri için değil, Türkiye'de şehirler açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok iyi düşünülmüş ve son yıllarda ortaya koyulmuş en iyi projelerden birisi olduğunu düşünüyorum. Hem turizm hem de kültürel anlamda şehrin tanıtılmasına katkı sunarken hem de şehirde ayrı bir heyecan getiriyor" diye konuştu.

'34 LEZZET NOKTASI VE 185 ETKİNLİK'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise "Bugün yaklaşık 8 ay boyunca 26 şehri kapsayacak Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin duraklarından birisi olan Kayseri'de sizlerle bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bakanlığımız tarafından ilk kez 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali adıyla İstanbul'da başlattığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl 7 bölgede 26 şehirde yapılmakta. Yaklaşık 8 ay sürecek bu kültür sanat maratonu toplamda 234 güne ulaşarak dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliğini almış bulunmakta. Anadolu'nun en önemli ticaret merkezlerinden, Orta Anadolu'nun kadim şehirlerinden Kayseri, Selçuklu mirası görkemli Erciyes Dağı ve zengin kültürel birikimleriyle festivalimize ikinci kez ev sahipliği yapmakta. Kayseri'mizde 9 gün boyunca sanatı, kültürü ve coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Şehrimizin 4 bir yanında 8 farklı noktada konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, tiyatrolardan çocuk etkinliklerine kadar tam 34 lezzet noktası ve 185 etkinlik bizleri beklemekte" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikincisi 185 etkinlikle başladı - Son Dakika

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