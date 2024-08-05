Yüksek sıcak ve az yağış tuz hasadı yaptırmadı: Vatandaş geleneksel yöntemi kullanmaya başladı - Son Dakika
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Yüksek sıcak ve az yağış tuz hasadı yaptırmadı: Vatandaş geleneksel yöntemi kullanmaya başladı

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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bulunan Tuzla Gölü'nde bu sene yüksek sıcak ve az yağış etkili olması nedeniyle tuz hasadı yapamadı. Bölgedeki vatandaşlar ise çareyi eski yöntemlerde buldu. Uzun yıllardır bölgede tuz çıkaran bir vatandaş, gölde batmamak için 'helik' adını verdiği ayakkabıları giyerek tuz çıkarıyor.

05.08.2024 12:03  Güncelleme: 15:31
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bulunan Tuzla Gölü'nde yüksek sıcak ve az yağışın etkili olması nedeniyle tuz çıkarma işlemi yapılamadı.

Kentten 40 kilometre uzak olan Tuzla Gölü, doğaseverler ve kuşgözlemcilerinin ilgisini çekiyor. Civarda yaşayan halkın ise gelir kapısı olan göl; bu sene hava şartları nedeniyle istenilen sonucu veremedi.

Küresel ısınmadan dolayı göldeki suyun azalması halkın tuz çıkarmasını zorlaştırdı. Bölgede 30 yıldır tuz çıkaran Bekir Dikmen, "2 yıldır tuz çıkarmakta çok zorlanıyoruz. Geçen yıl az da olsa tuz çıkarıp, gelir elde etmiştik. Bu yıl hiç tuz çıkaramadım. Yağmurun az yağması, havaların da sıcak gitmesi nedeniyle gölde su olmadığı için tuz tutmuyor. Gün içinde 3 defa farklı yerlerden denedim. Daha önce de farklı günlerde denedim ama çıkaramadım. Çamura battım. Çamur göle girmemize izin vermiyor. Girsem bile su olmadığından gölde tuz yok. 30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"şeklinde konuştu.

Gölde tuz toplamak için, 'helik' adını verdikleri ayakkabıyı kullanan vatandaşlar gölün tuz vermemesinden dolayı zor durumda olduklarını ifade etti. Dikmen son yıllarda yaşanan depremlere de dikkat çekerek, "Yaşanan depremler sonrası son 2 yıldır gölde kuraklık ciddi anlamda arttı. Hem yağmurların az yağışı hem de sıcak havalar nedeniyle çok zorlanıyoruz. 30 yıldır buradan çıkardığım tuzları, köy köy gezerek satar geçimimi sağlardım. Bu gidişle tuz çıkaramadığım için maddi anlamda zorluk çekeceğim. Çamurun içinde debelenip duruyorum. Boşa gelip, boşa gidiyorum. Küreği boşa sallıyoruz. Allah nasip eder de yağmur yağarsa tuz olacak. Yağmur yağmazsa tuz olmayacak" dedi.

Yüksek sıcak ve az yağış tuz hasadı yaptırmadı: Vatandaş geleneksel yöntemi kullanmaya başladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yüksek sıcak ve az yağış tuz hasadı yaptırmadı: Vatandaş geleneksel yöntemi kullanmaya başladı - Son Dakika

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