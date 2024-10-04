Kayseri Gastronomi Günleri Başladı

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KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve 4-10 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek Gastronomi Günleri başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Gastronomi Günleri'nin 2'ncisi başladı. Programa Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy ve birçok vatandaş katıldı. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki yapılan bu tanıtımlar, bu Gastronomi Festivalleri turizmimize ve şehrimizin ekonomisine gerçekten büyük katkı sağlıyor. Bazıları tanıtım programlarını 'israf' diye değerlendiriyor olabilir. Şehrimizi tanıtmak için yapılan organizasyonlarla ilgili, 'ne gereği var' diye cümleler söylenebilir. 2023 ile 2024 yılı arasında şehrimize gelen turist sayısında 115 bin artış var. Niye arttı? Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri tanıttığı için attı. Yoksa şehiri tanıtmasak artar mı? 2 yıl içinde sadece yatak sayısında 2 bin artış var. Yatak sayımız 11 bine ulaştı. Bunların hepsi bu tanıtımlarla oluyor. Bu tanıtımlar olmadan bunların artmasının imkanı yok" dedi.

'TANITIMLARI İSRAF SAYMAYACAĞIZ'

Yapılan tanıtımların bu il için olduğuna dikkat çeken Vali Çiçek, "Büyükşehir belediye başkanım, ilçe belediye başkanlarım, ticaret odası başkanım. Kim ne derse desin. Yaptığınız tanıtımların bu il için olduğunu biz biliyoruz. Bu şehri tanıtmak için mücadele ettiğinizi biliyoruz. O yüzden tanıtımları israf saymayacağız. Gelen seslere kulak asmayacağız. Bu ili inadına da olsa tanıtmaya devam edeceğiz. Bu ili ancak böyle büyütebileceğiz. Son olarak büyükşehir belediye başkanımızı özellikle kutluyorum. İline sevdalı, iline aşık. Kayseri'yi bir adım daha nasıl öne geçiririm diye çok büyük mücadele veriyor. Gastronomi Festivalleri de onun iline olan aşkının göstergesi. Büyüterek devam ediyor. Allah yardımcısı olsun diyorum. Ben de Kayseri valisi olarak arkadaşlarımla beraber her zaman yanında olduğumuzu ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise şöyle konuştu: "Bu tür etkinlikler Kayserimizi gastronomi alanında hak ettiği yere taşımak üzere gayretli çalışmalara ihtiyacı olan bir boyut arz ediyor. Hep beraber bunu sağlama adına el ele, gönül gönüle vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha fazlasını hak eden bu şehre nasıl hizmet ederizin gayretini sürdürüyoruz. Hemen yanı başımızda 'Mutfak Sanatları Merkezi'mizi hayata geçiriyoruz. Herkese hitap edecek ortamıyla 6 bin metrekare büyüklüğündeki 'Mutfak Sanatları Merkezi'mizin kalbini oluşturuyoruz."