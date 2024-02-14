Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, İsrail ve ABD saldırılarının durmasını istedi - Son Dakika
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Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, İsrail ve ABD saldırılarının durmasını istedi

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, İsrail ve ABD saldırılarının durmasını istedi

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, Filistin'de devam eden İsrail ve ABD saldırılarının durmasını ve ateşkesin sağlanmasını istedi. Taş, yazılı açıklamasında, Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail soykırımında 4. ayı geride bıraktıklarını ifade etti. Saldırıların bir an önce sonlandırılarak, ateşkesin sağlanmasını isteyen Taş, çeşitli taleplerde bulundu.

14.02.2024 13:05
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Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, Filistin'de devam eden İsrail ve ABD saldırılarının durmasını ve ateşkesin sağlanmasını istedi.

Taş, yazılı açıklamasında, Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail soykırımında 4. ayı geride bıraktıklarını ifade etti.

Saldırıların bir an önce sonlandırılarak, ateşkesin sağlanmasını isteyen Taş, şunları kaydetti:

"Bizler Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak, Gazze ve Filistin'de 4 ayı geçen ABD ve İsrail soykırımında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gazze ve Filistin'de derhal ABD, İsrail saldırıları dursun, ateşkes sağlansın. Refah Sınır Kapısı açılsın, insani yardımlar Gazze'nin yardımına ulaşsın. Gazze'ye yardım için yakında İHH öncülüğünde yola çıkacak özgürlük konvoyu, uluslararası güvenlik sağlanarak Gazze'ye ulaşsın. Gazzeli yaralıların İslam ülkelerinde tedavilerinin yapılması için seferberlik başlatılsın. Gazze ve Filistin'de kalıcı ateşkes ve Filistin halkının güvenliğinin sağlanması, Türkiye ile Mısır yetkilileri arasındaki görüşmeler ve İslam İşbirliği toplantılarında ana gündem olsun."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, İsrail ve ABD saldırılarının durmasını istedi - Son Dakika
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