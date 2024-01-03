Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı 2023 yılında 10 bin 225 olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2023 yılında 10 bin 225 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıkalamaya göre, İtfaye Daire Başkanlığı geçen yıl 17 istasyon, 54 araç ve 311 personelle 5 bin 554 yangın, 3 bin 235 kurtarma, 1022 sıkışmalı trafik kazası ve 414 su baskını olaylarına müdahalede bulundu.

Ekipler, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde de arama ve kurtarma faaliyetlerine katıldı, Hatay'ın İskenderun İlçesi'ndeki limanda çıkan yangın söndürme çalışmalarında yer aldı.

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası" ile ödüllendirildi.

Öte yandan Mersin ve Antalya'daki orman yangınlarına da müdahale eden ekipler, Bartın'daki sel felaketi sonrasında da bölgede görev aldı.