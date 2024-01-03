 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı 2023 yılında 10 bin 225 olaya müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı 2023 yılında 10 bin 225 olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2023 yılında 10 bin 225 olaya müdahale etti.

Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı 2023 yılında 10 bin 225 olaya müdahale etti
03.01.2024 - 14:00,
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2023 yılında 10 bin 225 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıkalamaya göre, İtfaye Daire Başkanlığı geçen yıl 17 istasyon, 54 araç ve 311 personelle 5 bin 554 yangın, 3 bin 235 kurtarma, 1022 sıkışmalı trafik kazası ve 414 su baskını olaylarına müdahalede bulundu.

Ekipler, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde de arama ve kurtarma faaliyetlerine katıldı, Hatay'ın İskenderun İlçesi'ndeki limanda çıkan yangın söndürme çalışmalarında yer aldı.

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası" ile ödüllendirildi.

Öte yandan Mersin ve Antalya'daki orman yangınlarına da müdahale eden ekipler, Bartın'daki sel felaketi sonrasında da bölgede görev aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, su baskını, Kurtarma, Deprem, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı 2023 yılında 10 bin 225 olaya müdahale etti - Son Dakika


14:32
HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51
Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37
Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:37
Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37
Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:35
Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor

Son Dakika
14:32 HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37 Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:37 Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:35 Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor
13:24 GÜNGÖREN'de İşçi Vinç Sepetiyle Malzeme İndirirken Otomobilin Cam Tavanına Çarptı
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 14:53:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı 2023 yılında 10 bin 225 olaya müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement