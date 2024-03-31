KAYSERİ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:17  Güncelleme: 21:19
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.414
Toplam Seçmen : 1.039.684
Açılan Sandık : 879
Açılan Sandık Oranı : % 25,75
Kullanılan Oy : 199.170
Geçerli Oy : 194.017
Katılım Oranı : % 77,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 38,1473.994
YENİDEN REFAHABDULLAH ÖZKIRIŞ% 18,2235.345
İYİ PARTİKAZIM YÜCEL% 14,1727.483
CHPMURAT MOLU% 13,4626.124
DİĞER% 6,3312.281
SAADETMAHMUT ARIKAN% 4,869.435
ZAFER PARTİSİİSMAİL TANRIÖVEN% 2,955.722
DEM PARTİİHSAN SARIYAR% 0,22428
BTPBATTAL ÇETİNE% 0,2390
MEMLEKETDENİZ COŞKUN% 0,17330
DEVA PARTİSİİBRAHİM GÖZ% 0,15291
HAK-PARNAZENİN GÜNEŞ% 0,13243
HÜDA PARMEHMET ÇALHAN% 0,12239
HKPNUH YAVUZ% 0,1195
TİPSAMİ KİRİK% 0,1188
DPAYGÖKÇE KARAKAYA% 0,09176
VATAN PARTİSİERDOĞAN DEMİR% 0,09171
EMEPCAN DENİZ KALKAN% 0,08154
DSPDAVUT OCAK% 0,07136
TKPMUSTAFA ARSLAN% 0,06124
MİLLETMEHMET SÜMER% 0,06116
YTPFERDİ KARABACAK% 0,05107
BAĞIMSIZALİ AYTEKİN% 0,05106
GELECEK PARTİSİMUHAMMED TOSUN% 0,0474
MİLLİ YOLCANER BOYRAZ% 0,0472
BAĞIMSIZAHMET ÜLGEN% 0,0235
BAĞIMSIZENVER SUNGUR% 0,0233
TKHBENGİSU İÇTEN% 0,0125
AKKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 4,55
Katılım Oranı : % 81,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA DURSUN% 56,36133
AK PARTİAYHAN ARSLAN% 40,6896
İYİ PARTİOSMAN TÜRK% 1,694
YENİDEN REFAHCİHANGİR ŞAHİN% 0,852
SAADETNECMETTİN EMRE ŞAHİN% 0,421
BÜNYAN

Açılan Sandık Oranı : % 45,88
Katılım Oranı : % 84,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSELAHATTİN METİN% 45,353.022
İYİ PARTİERHAN ÖZHAN% 29,371.957
YENİDEN REFAHŞİNASİ GÜLCÜOĞLU% 12,35823
CHPİBRAHİM MARZIOĞLU% 7,13475
BÜYÜK BİRLİKFATMA ŞENYÜZ GÜNER% 2,36157
SAADETMUHAMMED EMİR TAŞÇI% 1,96131
DİĞER% 1,0268
ZAFER PARTİSİMAVUŞ YALÇIN% 0,2819
BTPTURGAY KAYA% 0,1812
DEVELİ

Açılan Sandık Oranı : % 40,66
Katılım Oranı : % 80,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADEM ŞENGÜL% 37,315.420
BÜYÜK BİRLİKİMDAT GÜVEN% 30,824.477
İYİ PARTİSONGÜL ÖZDEMİR% 12,21.773
YENİDEN REFAHBAYRAM SABAH% 10,461.519
CHPFARUK KÜRKCÜ% 4,31626
ZAFER PARTİSİDOĞAN BALAK% 2,59377
SAADETMUSTAFA ÜLKER% 1,54224
DİĞER% 0,6696
BTPÖZAY SUSAM% 0,068
HKPCEREN YAĞMUR TÖRÜN% 0,035
HÜDA PARFATİH GÜLTEKİN% 0,023
FELAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 27,27
Katılım Oranı : % 86,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞEREF GÜLESER% 50,82435
AK PARTİVURAL COŞKUN% 42,99368
YENİDEN REFAHAYCAN KARADAVUT% 2,824
İYİ PARTİALİ DİNÇER KUZUGÜDEN% 1,2911
SAADETEMİN GÖNEN% 1,059
ZAFER PARTİSİİHSAN LALE% 0,827
MİLLİ YOLZELİHA İNAL% 0,232
HACILAR

Açılan Sandık Oranı : % 94,29
Katılım Oranı : % 84,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL ÖZDOĞAN% 39,843.061
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN GEÇGİL% 33,142.546
BAĞIMSIZSERDAR GÜNEK% 8,68667
SAADETOSMAN PALAZ% 7,02539
CHPKADİR ADANIR% 4,62355
ZAFER PARTİSİİBRAHİM BOYA% 2,42186
İYİ PARTİALPER CEYHAN% 2,04157
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT BAĞLAMIŞ% 0,9573
BTPMEHMET SARIALP% 0,4232
DEVA PARTİSİİSMAİL BAYAM% 0,3628
VATAN PARTİSİEVREN TALAY% 0,323
HÜDA PARSİNAN YORULMAZ% 0,1814
MİLLİ YOLESMA BİLGİ% 0,032
İNCESU

Açılan Sandık Oranı : % 69,62
Katılım Oranı : % 74,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İLMEK% 51,275.813
YENİDEN REFAHZEKERİYA KARAYOL% 39,14.434
İYİ PARTİRECEP GÜNGÖR% 6,83774
CHPAYŞE KENDİR% 1,75199
SAADETKERİM ÇÜRÜTTÜ% 0,6473
ZAFER PARTİSİALİ GÜLTEKİN% 0,2832
BTPHACI BEKİR TOPÇU% 0,045
DİĞER% 0,044
MİLLİ YOLFERUDUN ÖZCAN% 0,033
HÜDA PARİBRAHİM KAYA% 0,022
KOCASİNAN

Açılan Sandık Oranı : % 13,55
Katılım Oranı : % 72,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÇOLAKBAYRAKDAR% 36,169.680
YENİDEN REFAHÖNDER NARİN% 22,385.990
CHPMUSTAFA YILDIZ% 14,413.857
İYİ PARTİYURDER ŞAHİN% 11,563.095
SAADETRECEP GÜNGÖR% 3,73999
DİĞER% 3,27875
ZAFER PARTİSİAYŞE COŞKUN% 3,2858
BÜYÜK BİRLİKYAHYA VAROL% 2,91779
DEM PARTİYAKUP KAYA% 0,87232
DEVA PARTİSİKADİR TÜRKMEN% 0,3799
BTPBAKİ ERDEMCİ% 0,2361
HÜDA PARHÜSEYİN YAZĞAN% 0,1950
HKPENES EROĞLU% 0,1747
TKPZEHRA BETÜL ATMACA% 0,1642
TİPEREN GÜRPINAR% 0,1232
MİLLETMESUT TAŞPINAR% 0,1130
VATAN PARTİSİASIM BULUR% 0,0720
GELECEK PARTİSİYUNUS KIRBOĞA% 0,0615
MİLLİ YOLEBUBEKİR BİLGİ% 0,025
BAĞIMSIZHAYRETTİN DAĞ% 0,014
MELİKGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 11,25
Katılım Oranı : % 76,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA PALANCIOĞLU% 35,9412.202
YENİDEN REFAHAHMET TAYLAN% 17,946.092
CHPÖZGÜR ALÇI% 14,484.915
İYİ PARTİSEDAT KILINÇ% 13,914.723
DİĞER% 7,542.560
SAADETBAKİ COŞKUN% 3,761.276
ZAFER PARTİSİAHMET EROL% 3,051.035
BÜYÜK BİRLİKERCAN YOZGAT% 1,93656
DEM PARTİHASAN EKİCİ% 0,32110
BTPAYTAÇ TEKİN% 0,31105
DEVA PARTİSİMEHMET ANKARALIOĞLU% 0,2171
HÜDA PARMUSTAFA YALÇINKAYA% 0,1138
TİPMÜBEYRA İLHAN% 0,133
MİLLETSÜLEYMAN ÖZHAN% 0,0828
DSPEFEKAN ULU% 0,0724
GELECEK PARTİSİHASAN HÜSEYİN AKKUŞ% 0,0621
TKPMUHAMMED BAYRAM% 0,0620
MİLLİ YOLYASİN BOZKAYA% 0,0516
HKPSAADET GÜRTAN% 0,0312
BAĞIMSIZYUSUF ALİ YEŞİLYURT% 0,039
VATAN PARTİSİİBRAHİM KANİ% 0,028
ÖZVATAN

Açılan Sandık Oranı : % 38,89
Katılım Oranı : % 78,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİT DEMİR% 73,93828
CHPİRFANİYE ALMAZ% 7,0579
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM ÇAĞRI% 6,9678
BÜYÜK BİRLİKERSİM BİNGÖL% 5,0957
YENİDEN REFAHALİ ÇOMUK% 3,8443
DEVA PARTİSİSEVGİ KIZILAY% 0,718
MİLLİ YOLHATİCE BAŞMUTAF KARA% 0,546
SAADETVEDAT ALİ TUR% 0,536
ZAFER PARTİSİMESUT KARAYURT% 0,455
BTPHACI ELMA% 0,455
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLAN% 0,455
PINARBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 32,62
Katılım Oranı : % 79,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDENİZ YAĞAN% 34,361.396
MHPMENDUH UZUNLUOĞLU% 33,061.343
DEVA PARTİSİFAZIL DEMİRCİOĞLU% 9,57389
MİLLİ YOLSERVET KANTEKİN% 9,5386
İYİ PARTİMETİN KILIÇASLAN% 4,04164
BÜYÜK BİRLİKHAYRETTİN USLU% 3,96161
YENİDEN REFAHNİZAMETTİN AKÇA% 3,77153
ZAFER PARTİSİMUSTAFA CAN ÖZDEN% 0,7129
SAADETYASİN ŞAHAN% 0,7129
BTPEMREHAN METİN% 0,2510
DİĞER% 0,073
SARIOĞLAN

Açılan Sandık Oranı : % 50,98
Katılım Oranı : % 96,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR AYYILDIRIM% 36,442.035
DİĞER% 20,171.126
CHPMURAT ÖZCAN% 19,161.070
YENİDEN REFAHMÜKREMİN SAYAN% 16,51922
SAADETFATMA YILDIZ% 5,09284
BÜYÜK BİRLİKERDİNÇ AYDOĞDU% 1,1866
ZAFER PARTİSİERDEM GÖKDEMİR% 0,7341
BTPHASAN UĞUR% 0,6134
DEVA PARTİSİHİDAYET SOYLU% 0,116
SARIZ

Açılan Sandık Oranı : % 31,37
Katılım Oranı : % 80,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖMER FARUK EROĞLU% 69,15975
MHPBAKİ BAYRAK% 25,96366
YENİDEN REFAHMUSTAFA ARIK% 3,9756
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,436
DİĞER% 0,355
BÜYÜK BİRLİKÖCAL ARSLANKAYA% 0,071
DEM PARTİERDEM ÇELEBİ% 0,071
TALAS

Açılan Sandık Oranı : % 22,78
Katılım Oranı : % 74,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA YALÇIN% 32,756.350
İYİ PARTİGÖKER GÖZÜTOK% 24,754.799
CHPHACI İBRAHİM YILDIRIM% 15,312.969
YENİDEN REFAHSELVER BOZTAŞ% 10,492.033
DİĞER% 7,381.431
ZAFER PARTİSİABDULLAH DÖKMECİ% 4,08790
SAADETHARUN HALİLULLAH TOPRAK% 1,91370
BÜYÜK BİRLİKHAKAN TAŞPINAR% 1,79346
HÜDA PARMEHMET SIDDIK EĞDEMİR% 0,3669
DEVA PARTİSİMUSTAFA KAFA% 0,3160
BTPKADİR TORCU% 0,2549
TİPSERDAR ALTUNER% 0,2549
TKPSEVDA ÇİÇEK% 0,2345
HKPÖNDER KARA% 0,1427
TOMARZA

Açılan Sandık Oranı : % 37,35
Katılım Oranı : % 80,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİOSMAN KOÇ% 53,982.707
AK PARTİDAVUT ŞAHİN% 39,241.968
YENİDEN REFAHRAŞİT KARAGÖZ% 3,47174
SAADETSELÇUK ONAT% 2,85143
ZAFER PARTİSİAYSEL ÇİMEN% 0,3819
MİLLİ YOLİBRAHİM YALÇIN% 0,063
BTPADEM KORKMAZ% 0,021
YAHYALI

Açılan Sandık Oranı : % 17,17
Katılım Oranı : % 83,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİESAT ÖZTÜRK% 42,951.549
YENİDEN REFAHVEYSEL EKİNCİ% 38,91.403
İYİ PARTİMUSTAFA BALCI% 12,92466
CHPMEHMET ACARBAŞ% 2,1979
SAADETNUH TOSUN% 2,1678
ZAFER PARTİSİTAYFUR ÖZÇINAR% 0,4416
BTPHÜSEYİN SEMİH SİNER% 0,259
HÜDA PARMUSTAFA DEMİRALP% 0,114
DİĞER% 0,083
YEŞİLHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 57,14
Katılım Oranı : % 77,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT TAŞYAPAN% 46,752.567
İYİ PARTİSALİH KARAGÖZ% 46,312.543
CHPDENİZ ONAÇ% 4,5247
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÇETİN% 0,9854
DİĞER% 0,7340
ZAFER PARTİSİBEKİR ELKATMIŞ% 0,3318
SAADETMEHMET SUAT DEMİRBAŞ% 0,1810
BTPHÜSEYİN GÜLMÜŞ% 0,116
DEVA PARTİSİMUSTAFA TEPE% 0,116

Kaynak: AA

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