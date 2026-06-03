Kaza Sonucu 5 Yaşındaki Otizmli Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaza Sonucu 5 Yaşındaki Otizmli Çocuk Hayatını Kaybetti

Kaza Sonucu 5 Yaşındaki Otizmli Çocuk Hayatını Kaybetti
03.06.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de otomobilin durduğu sırada motosikletin çarptığı otizmli Hamidiye Zümre Karkar hayatını kaybetti.

KAĞITHANE'de Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde akrabalarını ziyaret ettikten sonra evine dönen otizmli Hamidiye Zümre Karkar (5), annesi ve kardeşiyle birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada bir otomobil aileye yol vermek için durdu. Yolun karşısına geçmeye başlayan aileye motosiklet çarptı. Ağır yaralanan Karkar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Mustafa Efe T. (18) tutuklandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin yıllar önce bebeklerini de yaklaşık 15 günlükken hastalık nedeniyle kaybettikleri ortaya çıktı.

Kaza, 29 Mayıs cuma günü saat 18.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre anne, bayram ziyareti dönüşünde iki çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yoldan geçen bir otomobil durarak anne ve çocuklarına yol verdi. Yolun karşısına geçmeye başlayan aile, yolun ortasına geldiğinde Mustafa Efe T. yönetimindeki 34 KJS 234 plakalı motosikletin çarpmasıyla yola savruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Hamidiye Zümre Karkar ağır yaralanırken, anneyle diğer çocuğun kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hamidiye Zümre Karkar, sevk edildiği hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Mustafa Efe T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otizmli olduğu öğrenilen Hamidiye Zümre Karkar'ın ölümü ailesini yasa boğdu. Ailenin bebeklerini de yıllar önce yaklaşık 15 günlükken kaybettiği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Hamidiye Zümre Karkar, 30 Mayıs cumartesi günü Kağıthane Sultan Selim Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobilin anne ve çocuklarına yol vermek için durduğu, ailenin yolun karşısına geçmeye başladığı sırada motosikletin çarptığı anlar görülüyor. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

'YARALANMIŞTI ANNESİNDE KUCAĞINDAYDI'

Olayla ilgili konuşan esnaf Adem Albayrak, "Bayramın ikinci günü şu yoldan çocuklu bayan zaten geçerken, buradaki bir araç durdu. Tam yolu ortaladı, diğer taraftan tabi ki o da dikkatsizlik mi diyelim, artık şansa mı diyelim, kısmet mi diyelim. Gelir gelmez hem yayaya hem çocuğa hem annesine vurmuş oldu. Tabi burada esnaf olarak koştuk. Tabi sonuçta kız yaralanmıştı bebek. Annesinin kucağında sonra hemen bu arada bir tane araç geldi, ambulansı beklemedi çünkü durum biraz vahimdi. Direkt bir sivil normal bir vatandaşın arabasıyla hastaneye gönderdik" dedi.

'BAYRAMI ACI GEÇİRMİŞ OLDU'

Albayrak, "Tabi ki değerli bir arkadaşımızın çocuğu aynı zamanda, çok sevdiğimiz bir çocuktu. Buna da tabii ki çok üzüldü ama sonuçta bir ecel veya bir kader diyelim. Dün de bayramın 3'üncü gününde duyduk ki vefat etmiş çocuk. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır versin. Tabi üzücü bir olay. Mahallemizin çocuğu, mahallemizin gençleri. Bunların hepsi mahallede yetişen çocuklar. Tabi isteyerek olmasa da sonuçta bir acı olay. Allah rahmet eylesin. Anası babasına başsağlığı diliyoruz. Allah böyle kazalar göstermesin. Bayramın 2'nci günü ya gezmeden parktan ya dondurmacıdan dönüyorlardı. Sonuçta bizim yan komşumuz aynı zamanda. Aile temiz bir aileydi. Onu iyi biliyorum. Babası çok değerli bir insandır; annesi yine öyle. Tabi yazgı kader diyelim. Nasıl diyelim, acı bir olay. Bayramı acı geçirmiş oldu. Çocuğa çok üzüldük; 5 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu için. Özellikle ben çocuğu bizzat görmeme rağmen üzüldük. Allah rahmet eylesin. Tabi ki bunlara dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'DİKKAT HERŞEYİN ÖNÜNE GEÇER'

Albayrak, "Aslında bütün motorcu arkadaşlara özellikle belirteyim. Bir araç duruyorsa sen de dur kardeşim. Acelen ne nereye gidiyorsun. Kuryeler bak mesela. Kardeşim bekle iyi motorcu olabilirsin; ama iyi dikkatsizsin. İyi motorcusun ama dikkatin sıfır. Motorunun tekerini kaldırırsın ama arkadaki hep tek teker yürüyemezsin. İnsan iki ayağında zor yürüyor yüksek motorla. Tabi buradaki tek diyeceğim şey motorcu arkadaşlara lütfen biraz daha hassasiyet gösterip dikkatli olalım. Bu vakalar çok yaşanıyor; gerek araç olarak gerek motor olarak. Özellikle de bu bölgede Sanayi Mahallesi şu anda çok kalabalık bir yer. Herkesin birbirini tanıdığı bir yer. Esnaf olarak biz de rahatsız oluyoruz. Dikkatli sürün; dikkat her şeyin önüne geçer" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kağıthane, Hamidiye, Güvenlik, Güncel, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaza Sonucu 5 Yaşındaki Otizmli Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak
Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından ’cara peyniri’ çıkardı Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından 'cara peyniri' çıkardı
Beyoğlu’nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı Beyoğlu'nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı
Günler sonra ortaya çıktı Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş
Küçükçekmece’de çekiciyle taşıdığı iş makinesinin altında kalan sürücü öldü Küçükçekmece'de çekiciyle taşıdığı iş makinesinin altında kalan sürücü öldü
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
İçişleri Bakanı Çiftçi, Kur’an-ı Kerim okudu İçişleri Bakanı Çiftçi, Kur'an-ı Kerim okudu
Hakan Safi resmen çıldırdı Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam Hakan Safi resmen çıldırdı! Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
Türkiye’de obezlerin oranı geçen yıl yüzde 21,8’e çıktı Türkiye'de obezlerin oranı geçen yıl yüzde 21,8'e çıktı
DEVA Partisi Milletvekili Kısacık: Kripto piyasasında Türkiye’nin önü açık DEVA Partisi Milletvekili Kısacık: Kripto piyasasında Türkiye'nin önü açık
Türkiye’de yakalanan uyuşturucu kartelinin kilit ismi Hollanda’ya iade edildi Türkiye'de yakalanan uyuşturucu kartelinin kilit ismi Hollanda'ya iade edildi
Beşiktaş’tan Pavlidis’e kanca İşte masadaki teklif Beşiktaş'tan Pavlidis'e kanca! İşte masadaki teklif
Asensio’ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı Asensio'ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
Tedesco’nun yeni takımı açıklanır açıklanmaz olanlar oldu Tedesco'nun yeni takımı açıklanır açıklanmaz olanlar oldu

15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
14:54
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
14:49
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
14:31
Aziz Yıldırım Tedesco’yu fena bombaladı
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı
14:23
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
14:14
CHP’li Bülent Tezcan hakkında “aile boyu kıyak“ iddiası
CHP'li Bülent Tezcan hakkında "aile boyu kıyak" iddiası
14:05
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
13:46
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto Konuşmasını tamamlayamadı
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto! Konuşmasını tamamlayamadı
13:36
Uçak indi Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul’da
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da
13:28
Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
13:18
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
13:18
Trabzonspor’dan Onana bombası
Trabzonspor'dan Onana bombası
13:00
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 15:40:00. #7.13#
SON DAKİKA: Kaza Sonucu 5 Yaşındaki Otizmli Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.