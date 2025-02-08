Keçiören Belediyesi Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu Hizmete Açıldı. - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu Hizmete Açıldı.

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Keçiören Belediyesi’nin sporun yaygınlas¸tırılması ve genc¸lerin fiziksel gelis¸imlerine katkı sagˆlanması amacıyla hayata geçirdiği Cu¨neyt Arkın Okc¸uluk Spor Salonu hizmete açıldı. Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özarslan, “Laf değil, icraat yapacağız. Önümüze, hedefimize bakacağız. Bize oy veren, vermeyen, herkesi kucaklayan bir belediyecilik yapacağız ve şanlı yüce Türk bayrağını da milletimizin gururunu da bütün dünyaya göstereceğiz” dedi.

08.02.2025 17:24  Güncelleme: 19:28
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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi'nin sporun yaygınlas¸tırılması ve genc¸lerin fiziksel gelis¸imlerine katkı sagˆlanması amacıyla hayata geçirdiği Cu¨neyt Arkın Okc¸uluk Spor Salonu hizmete açıldı. Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özarslan, "Laf değil, icraat yapacağız. Önümüze, hedefimize bakacağız. Bize oy veren, vermeyen, herkesi kucaklayan bir belediyecilik yapacağız ve şanlı yüce Türk bayrağını da milletimizin gururunu da bütün dünyaya göstereceğiz" dedi.

Kec¸io¨ren Belediyesi tarafından sporun yaygınlas¸tırılması ve genc¸lerin fiziksel gelis¸imlerine katkı sagˆlanması amacıyla hayata geçirdiği Cu¨neyt Arkın Okc¸uluk Spor Salonu törenle hizmete açıldı. To¨rene, Tu¨rkiye Okc¸uluk Federasyonu Bas¸kanı Abdullah Topaloğlu, Keçio¨ren Belediye Bas¸kanı Mesut O¨zarslan, Tu¨rkiye Okc¸uluk Federasyonu Yo¨netim Kurulu üyeleri, Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker ve olimpiyat şampiyonu milli okc¸u Mete Gazoz katıldı.

Törendeki konuşmaların ardından Özarslan, Tu¨rkiye Okc¸uluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a plaket verdi. Özarslan, katılımcılarla birlikte Cu¨neyt Arkın Okc¸uluk Spor Salonu'nu gezdi.

Özarslan: "Bize oy veren, vermeyen, herkesi kucaklayan bir belediyecilik yapacağız"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, önemli olanın bu tesislerin gelecek nesillere aktarılması ve kazandırılması olduğuna dikkat çekerek "Bugün açılışını yapacağımız bu güzel güzide spor tesisimizde milli ata sporumuz hem burada yad etmenin ve o gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle tesislerimiz olursa yetişecek nesillerimiz daha dinamik, daha zeki, daha çevik bir yapı içerisinde gelecek nesilleri oluşturur. Bunun bilinci içerisindeyiz" dedi.

Geçmişte bu binayı kendilerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kazandırdığını belirten Özarslan, şunları kaydetti:

"Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun Federasyon ile Keçiören Belediyemizi bir araya gelmesinde katkıları bulundu ve aynı zamanda Demirhan Başkanım'a da şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı zamanda teşrifleriyle de bizi onurlandıran nice Meta Gazozların da buradan yetişmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Allah'ın izniyle bu sporcular bizi uluslararası arenada temsil edecekler, en güzel başarılara imza atacaklar ve bu gördüğünüz şanlı Türk bayrağını en yukarılara çektirecektir. Laf değil, icraat yapacağız. Önümüze, hedefimize bakacağız. Bize oy veren, vermeyen, herkesi kucaklayan bir belediyecilik yapacağız ve şanlı yüce Türk bayrağını da milletimizin gururunu da bütün dünyaya göstereceğiz."

Topaloğlu: "Bundan sonra da bu işbirliğinin çok daha güzel spor işlerine vesile olacağını düşünüyoruz"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'a teşekkür ederek "Keçiören Belediyemizin Türk sporuna vermiş olduğu önemli bir örneğini burada hep birlikte yaşıyoruz. Federasyonumuz ile Keçiören Belediyemizin işbirliği içinde bugünkü salonun açılışında birlikte olmakla birlikte bundan sonra da bu işbirliğinin çok daha güzel spor işlerine vesile olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda Keçiören Belediyemize, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve şahsım olarak Türk sporuna yapmış oldukları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum ve herkese saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Şerefhan: "Bu tesis nice Mete Gazoz'lar, olimpiyat şampiyonları ve paralimpik şampiyonları yetiştirecek"

Törende konuşan CHP Spor Komisyonu Başkanı Demirhan Şerefhan da Türk sporuna yeni bir tesis kazandırılmasının gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirterek "Bu tesis nice Mete Gazozlar, nice olimpiyat şampiyonları ve paralimpik şampiyonları yetiştirecek" dedi.

Gazoz: "Çok güzel ve başarılı bir tesis oldu"

Törende konuşma yapma planının olmadığını ve kendisi için sürpriz olduğunu söyleyen olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, şunları kaydetti:

"Bu tesis gerçekten de Türkiye için sporumuz adına çok güzel bir adım oldu. Burada benim gibi benden çok daha başarılı yeni sporcuların yetişeceğine inancım tam. İnşallah başkanım bu tesiste kalmayız da gitgide daha büyüklerini yaparız. Tesisin içini gezme şansımız da oldu. Çok güzel ve başarılı bir tesis oldu. İnşallah daha nice büyükleri ve daha nice güzel ülkesini seven, sporunu seven sporcular yetişir buralarda."

Beker: " Bağlum'a da ata sporumuz olan at için bir tesis yaparsınız"

Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın bir yıl içerisindeki birçok açılışına katıldığını belirterek "İnşallah bu tesisimizde Mete Gazoz gibi olimpiyat şampiyonları yetişir. Şimdi yağlı güreş ve okçuluk derken Sayın Başkan bir de tabii ki bizim ata sporumuz at biliyorsunuz. Onunla ilgili Keçiören'imizde Bağlum daha elverişli bu konuda. Artık oraya da güzel bir tesis yaparsınız. Gençlerimiz hem ata biner hem ok kullanır değil mi? Hem yağlı güreş yapar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu Hizmete Açıldı. - Son Dakika

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