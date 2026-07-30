Keçisini Omzunda Taşıdı
Muğla'da bir vatandaş, yangında tehdit altındaki keçisini omzunda güvenli alana taşıdı.
KEÇİSİNİ OMZUNA ALARAK GÜVENLİ BÖLGEYE TAŞIDI
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangında hayvanlar da etkilendi. Alevlerin tehdit ettiği Çatak Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, keçisini omzuna alarak güvenli bölgeye taşıdı. O anlar, kameraya yansıdı.
Cavit AKGÜN-Fırat AKAY/MUĞLA,
Kaynak: DHA
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