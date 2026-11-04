Kekova'daki 4 bin 700 yıllık batık Guinness'e dünyanın en eski batığı olarak girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kekova'daki 4 bin 700 yıllık batık Guinness'e dünyanın en eski batığı olarak girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kekova Adası yakınlarındaki su altı kazılarında bulunan 4 bin 700 yıllık gemi batığı, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en eski batığı olarak girdi. Batıktan çıkarılan eserler gelecek aylarda İstanbul Haydarpaşa'daki Dört Deniz Bir Müze'de sergilenecek.

Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında su altı kazılarında ortaya çıkarılan gemi batığı, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en eski batığı olarak girdi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Akdeniz kıyı şeridinde yıllardır çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bugüne kadar çok önemli batıkları ortaya çıkardıklarını ve bunları dünyayla paylaştıklarını anlatan Öniz, Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında 2024 yılından bu yana yürüttükleri su altı kazılarında da dünyanın en eski batığında yaklaşık 4 bin 700 yıllık amforalar çıkardıklarını ifade etti.

Bu keşfin dünya basınına yansıdığını ve milyarlarca insana ulaştığını dile getiren Öniz, "Bu bizim açımızdan gurur verici. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Türkiye su altı arkeolojisinde dünyada lider ülkelerden biri. Bize göre de lider 2-3 ülkeden biri. Çünkü çok iyi altyapımız, bu alanda çalışan çok iyi uzmanlarımız var. En önemlisi dünyanın en zengin kıyı şeridinde çalışıyoruz." dedi.

Öniz, su altı kazılarında başarılı olduklarını belirterek, "Kekova bölgesinde bulmuş olduğumuz batık, bu hafta Guinness Rekorlar Kitabı'na 'Dünyanın en eski batığı' olarak girdi ve resmi olarak ilan edildi. Bu batık bizim çalışmalarımızın yalnızca bir tanesiydi. Kekova batığımızı 2024'te bulmuştuk ama ilk bulduğumuzda bunun Osmanlı dönemine ait batık olduğunu düşünmüştük." ifadelerini kullandı.

Gemiden çıkarılan eserler farklı müzelerde sergilenecek

İlk başta söz konusu batığın 100-400 yıllık olduğunu düşündüklerini kaydeden Öniz, daha çok 2 bin ila 2 bin 500 yıllık batıklar üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Öniz, 35-40 metre derinlikteki batıktan çıkardıkları malzemeleri incelediklerini ve bilimsel tarama yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kekova'daki batık 4 bin 700 yıllık bir gemi batığı. Yaklaşık 5 bin yaşında bir gemi. Buradaki eserlerin bir bölümü, bizim daha az bildiğimiz, daha güncel eserlere benziyordu ama geçen sene yapmış olduğumuz yayın çalışmaları sırasında bu amforaların benzerlerini Mısır'da bulduk. Yani bu gemiden çıkardığımız amforaların benzerlerinin yayınlardan Mısır'da olduğunu gördük. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izinleriyle tekrar alana gidip çalışma yaptığımızda bunların hakikaten Erken Tunç Çağı'na ait gemi batığı olduğunu anladık. Çıkardığımız amfora ağırlıklı eserlerimiz şu an hem bölge laboratuvarımızda hem de Akdeniz Üniversitesinin Kemer'deki su altı arkeoloji laboratuvarında işlemden geçiriliyor."

Dünyanın en eski batığından çıkardıkları eserlerin gelecek aylarda İstanbul Haydarpaşa'da yapımı tamamlanan "Dört Deniz Bir Müze"de sergileneceğine değinen Öniz, bazı eserlerin de Antalya'nın Kemer ilçesinde inşaatı bitmek üzere olan Akdeniz Sualtı Arkeolojisi Müzesi'nde de yer alacağını dile getirdi.

Öniz ve ekibi, 2024'te, kıyı ve yüzey araştırmaları sonrası Kekova açıklarında belirledikleri eşya ve malzemelerin bir batığa ait olduğunu saptamış, sonrasında Bakanlık izniyle gerçekleştirdikleri başka dalışlarla malzeme çıkararak, bilimsel incelemelerini sürdürmüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 14 Ekim 2026'da Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında dünyanın en eski batığına ait yaklaşık 4 bin 700 yıllık amforalar bulunduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
Kültür SanatHaydarpaşaİstanbulAntalyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk Herkes onu konuşuyor 250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
12:23
Sarıgül’ün yatak odasında ne var O görüntü yeniden gündemde
Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
11:52
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
11:33
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
10:56
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası Çin’den ilk mesaj
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 12:34:31. #7.12#
SON DAKİKA: Kekova'daki 4 bin 700 yıllık batık Guinness'e dünyanın en eski batığı olarak girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android