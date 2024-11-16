Kemeraltı Çarşısı İçin Acil Çözüm Çağrısı

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(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İzmir'de bulunan tarihi Kemeraltı Çarşısı için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na seslenerek "Kemeraltı'yla ilgili yapılması gereken, özellikle Kültür Bakanlığının atması gereken ciddi adımlar var. Türkiye'de bunun örnekleri var. Yeniden restorasyonu yapılmış, ciddi anlamda ayağa kaldırılmış, tarihi çarşılar varken ne yazık ki Kemeraltı'na da şaşı bakıldığının farkındayız" dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan 'Halkın ve Sokağın Nabzını Tutuyor' programı kapsamında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu İzmir'de sahaya indi.

En eski Açıkhava çarşısı olan İzmir Konak'taki Kemeraltı'nda esnafla bir araya gelen Karasu, Kemeraltı'nda bulunan 50 yıllık Salepçioğlu İş Hanı'nda yaşanan sorunla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne seslendi.

Esnaf, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi Salepçioğlu İş Merkezi için "yapım veya onarım karşılığı kiralama modeli" çerçevesinde kiraya verilmesi ihalesinin esnafı zor durumda bıraktığını belirtirken CHP'li Karasu, çözüm önerilerini sıraladı.

"36 esnafımız kira artışlarıyla birlikte iş yerlerini kapatmak zorunda kaldılar"

Bölge esnafının Müdürlüğün kira artışları nedeniyle maddi darboğazda olduğunu belirten Karasu, şunları söyledi:

"Kemeraltı 2 bin 600 yıllık bir tarihe sahip. İzmir ticaretinin göz bebeği, Türkiye'nin önemli ticaret merkezlerinden birisi. İzmir'e gelen turistlerin uğrak yeri. Burada yaşanılan sorunları, sıkıntıları hem yerinde tespit ederek hem de bunlara nasıl çözüm önerileri üretebiliriz, neler yapabiliriz bunları değerlendiriyoruz. Şu anda Salepçioğlu Vakıf İşhanı'ndayız. Burada 194 esnafımız vardı. Bunların son dönemde 36 tanesi, iş yerlerini terk etmek zorunda kalmışlar. İş hanımızda vakıflar ile birlikte bir sorun yaşanıyor. Bu soru hem yerinde tespit etmek hem de Meclis'te görüşülmekte olan Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinde konuyu bakana, bürokratlarına taşımak için arkadaşlarımızdan bilgiler aldık. Burada 194 tane esnaf varken 2023 yılında devlet kendisi açıklamış olduğu rakamlardan farklı davranarak… Geçen yıl kira artış oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tüm Türkiye'de fahiş kira artışlarına gitti. Burada da yüzde 78 ile yüzde 478 arasında kira artışları uygulayarak vatandaşlarımızın iş yerlerinin bir bölümünün kapanmasına neden oldu. Burada 36 esnafımız kira artışlarıyla birlikte iş yerlerini kapatmak zorunda kaldılar."

"Süreci de şeffaf bir şekilde götürürsünüz"

İhale sürecinin şeffaf yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bina 1973 yılında yapılmış. En son aldıkları rapor doğrultusunda binanın güçlendirilmeye ihtiyacı olduğunu, binanın depreme dayanıklı olmadığı noktasında bir karar aldılar ve bunu da esnaflarımıza bildirerek esnaflarımızın iş yerlerini terk etmesini, boşaltmasını talep ettiler. Bu doğru bir yaklaşım değil. Burada yaklaşık bine yakın insanımız evine ekmek parası götürüyor. 5 bin civarında insan buradan geçimini sağlıyor. Burası önemli ticaret merkezlerinden birisi. Esnaflarımız bu belirsizlikten dolayı ticareten de ciddi sorunlar yaşıyorlar. Toptancı ürün vermiyor. Yazmış oldukları çekleri nasıl ödeyeceklerini sorguluyor. Temin edilmesi gereken ürünler gelmiyor ve esnafımız ayrı bir sorunu yaşamak zorunda kalıyor. Burası üç bloktan oluşuyor. Güçlendirme yapılacaksa biz buradan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulunmak istiyoruz. Üç blokta oluşan bu yapıda güçlendirme yapacaksanız blok blok yapılandırmalarınızı yaparsınız. Süreci de şeffaf bir şekilde götürürsünüz. Burada derneğimiz var. Burada esnaf arkadaşlarımız var. Bir komisyon kurulabilir. Derneğimiz işin içine katılabilir. Nasıl bir proje olacağı anlatılır, nasıl bir güçlendirme uygulanacağı anlatılır ve sorun çözülür."

"Bu insanların ekmeğiyle, geleceğiyle oynamaktan vazgeçiniz"

İş hanının 'otele çevrileceği' iddialarına da değinen Karasu, şunları kaydetti:

"Ama kafanızda başka planlar, programlar varsa… Burayı otele çevirmek istiyorsanız, burayı birilerine peşkeş çekmek istiyorsanız CHP olarak bizler Meclis'te buradaki esnafımızın haklı mücadelesinde sonuna kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Başka illerde uygulamalarınız var. Binayı mı yenilemek istiyorsunuz? Binayı yenileyecek olsanız bile buradaki iş yerlerinin ilk alım hakkı, burada yıllardır esnaflık yapan işletme sahiplerine aittir. Yapmanız gereken basit. Süreci şeffaf ve adil götürün. Zaten ülkemiz, esnafımız ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. İnsanlar gelecek kaygısı yaşıyorlar. Bu insanların ekmeğiyle, geleceğiyle oynamaktan vazgeçiniz."

"İzmir'i cezalandırırken buradaki esnafı da cezalandırmaya devam ediyorlar"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Kemeraltı'nda revizyon için seslenen Karasu, şunları söyledi:

"Kemeraltı'yla ilgili yapılması gereken, özellikle Kültür Bakanlığının atması gereken ciddi adımlar var. Türkiye'de bunun örnekleri var. Yeniden restorasyonu yapılmış, ciddi anlamda ayağa kaldırılmış, tarihi çarşılar varken ne yazık ki Kemeraltı'na da şaşı bakıldığının farkındayız. İzmir'i cezalandırırken buradaki esnafı da cezalandırmaya devam ediyorlar. Bundan da vazgeçmeleri gerekiyor. Ben bütçe görüşmelerinde de komisyondaki toplantılarda da buradaki esnafımızın yaşamış olduğu sorunları birebir bakana anlatacağım. İnşallah olumlu sonuç alınır. Hiç arkadaşlarımız şüphesi olmasın. Bizler de mecliste, milletvekillerimizle, İzmir milletvekillerimizle beraber süreci takip edeceğiz. Yapmamız gereken neyse bu noktada sizlerin yanınızda olduğumuzu, ifade etmek istiyorum."