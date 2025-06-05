Kent protokolü şehitlik ziyaretinde bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'da Kurban Bayramının Arefe Günü öncesinde il protokolü şehitlik ziyaretinde bulundu.

Kurban Bayramının Arefe günü öncesinde Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan, kurum müdürleri, STK temsilcileri, şehit aileleri ve çok sayıda kişi katıldı. Buradaki şehitlik ziyaretinden protokol üyeleri tarafından şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı. Karanfil dağıtımı sonrası müftülük görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Yapılan duaların ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, " Bugün Arife Günü. Kurban Bayramı vesilesiyle soluğu yine memleketimizde aldık. Bu mübarek gün vesilesiyle hemşehrilerimizle bayramlaşacağız, hasbihal edeceğiz, dertleşeceğiz.

Az önce şehre indiğimizde, ilk ziyaretimiz kabristana oldu. Burada, bizlere bu toprakları vatan yapan, bayrağımızın hür ve özgürce dalgalanmasını sağlayan; tam bağımsız bir ülkede yaşamamıza vesile olan kıymetli şehitlerimiz için bir Fatiha okumak istedik. Aralarında hem terör şehitlerimiz hem de Kıbrıs ve Kore gazilerimiz var.

Ayrıca, 6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük afetin ardından kurulan deprem şehitliğini de ziyaret ettik. O afette kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz. Şehitlerimiz bizim için çok kıymetli; bu ülkeyi bizlere miras bıraktılar. Biz de onlardan aldığımız bu mirasa layık olmak için gece gündüz çalışıyor, gayret ediyor, onların emanetlerini en iyi şekilde korumaya çalışıyoruz.

Bu vesileyle, tüm halkımızın, hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bayramın, bayram tadında yaşanmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Dünyanın pek çok yerinde, özellikle Filistin başta olmak üzere, mağduriyetin ve mazlumiyetin hakim olduğu bölgeler var. Oralarda yaşayan Müslüman kardeşlerimiz başta olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören tüm insanlar için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bayramlar, aynı zamanda kendimizi muhasebeye çekme zamanlarıdır. Nerede duruyoruz? Ne yapıyoruz? Bundan sonra ne yapmalıyız? Bu sorulara hep birlikte yanıt aramalıyız. İnanan insanlar olarak bir arada durmak, elimizle, dilimizle ve kalbimizle mazlumun yanında olmak boynumuzun borcudur.

Yeni bir sürece girmiş bulunmaktayız. Bu süreçte çok ciddi mesafeler kat edildi. Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması, ayağındaki prangalardan arınması adına bu gelişmeler son derece kıymetlidir. Sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi, ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

Kur'an-ı Kerim'in Hucurat Suresi'nde belirtildiği üzere, "Müminler kardeştir." Biz de bu kardeşlik hukukunu, terörün olmadığı bir ortamda daha güçlü şekilde pekiştirmek istiyoruz. Geldiğimiz noktada, terör örgütü silah bırakacağını ve kendini feshedeceğini ilan etti. Bu, çok kıymetli bir gelişmedir. Temennimiz; bundan sonra tek bir şehidimizin dahi olmaması, tek bir insanımızın burnunun dahi kanamamasıdır. Artık bir canımızı bile kaybetmeye tahammülümüz yok.

Bu sadece ekonomik değil; aynı zamanda huzur, refah ve toplumsal birlik açısından da bize ciddi bir güç kazandıracaktır. "Birlikten rahmet, ayrılıktan azap doğar." İnşallah yeni dönemde bu rahmeti daha güçlü şekilde sağlamanın heyecanı ve gayreti içindeyiz.

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu süreçte, diğer siyasi partilerin de katkı sağlaması, sürecin baltalanmadan, sabote edilmeden nihayete ermesi için herkesin dikkatli ve özenli bir dil kullanması elzemdir. Çünkü bu mesele hepimizin ortak meselesidir.

STK'lara, siyasi partilere, halkımıza, emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor; bu ortak sorunu ortak bir irade ile çözeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ise, " Bir kurban bayramının daha huzurlu geçmesini temenni ediyoruz.

Kurban Bayramı, Allah'ın biz Müslümanlara bir hediyesidir. Ancak ne yazık ki, bu bayramı layıkıyla idrak edemeyen, bu güzellikten yeterince istifade edemeyen birçok İslam coğrafyası bulunmaktadır. Başta Gazze olmak üzere hepimiz dua ediyor, çabalıyoruz ki inşallah Filistin ve diğer mazlum coğrafyalar da bu bayramın manevi havasını tam anlamıyla yaşayabilsin.

6 Şubat depremini unutmuş değiliz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Bizler, deprem yaralarını sarmak, şehrimizi daha iyi şartlara kavuşturmak için gece gündüz demeden çalıştık. Çok şükür, hemşehrilerimize mahcup olmadık.

Bugün yükselen rezerv konutlarımızla, toplu yaşam alanlarımızla, yerinde dönüşüm projelerimizle ve yeniden canlanan çarşımızla Adıyaman'ı daha dayanıklı, daha sağlam bir şehir haline getirmek için büyük yol kat ettik. Depreme karşı güvenli yapılarla, inşallah bir daha böyle bir felaketi yaşamayız. Sona doğru yaklaşıyoruz ve çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, "6 Şubat depreminde kaybettiğimiz yakınlarımızın acılarını hala yüreğimizde hissediyoruz. Ziyaret için geldik; biliyorsunuz, bizim için mezarlarımızı ziyaret etmek, geçmişimizi hatırlamak ve onları unutmadığımızı, hala onlarla hatıralar yaşadığımızı göstermek anlamına geliyor.

Bu vesileyle, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların, özellikle sıkıntı çeken kardeşlerimizin yaşadığı eziyetlerin sona ermesini temenni ediyoruz. İnşallah Kurban Bayramı, bütün ümmete ve tüm insanlığa hayırlar getirsin.

Tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum" diye konuştu.