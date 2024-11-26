Kesik Baş Cinayeti Davasında Müthiş İddialar: Azmettiren Yenge! - Son Dakika
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Kesik Baş Cinayeti Davasında Müthiş İddialar: Azmettiren Yenge!

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Zonguldak'ta 'kesik baş cinayeti' olarak bilinen davada, emekli madenci Mustafa Keleş'in cinayetinde yengesi F.K.'nin azmettirdiği öne sürüldü. Savcı, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

26.11.2024 10:31  Güncelleme: 11:33
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde, 21 Kasım 2021'de kan donduran bir cinayet işlendi. Mustafa Keleş'in (70) başı baltayla kesilmiş halde cesedi bir gün sonra ormandaki bir çukurda bulundu. Cinayete ilişkin başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri, ormanda ve maktulün kardeşi İbrahim Keleş'in (65) evinin fosseptiğinde cinayette kullanılan baltayı, yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazlarıyla aradı ancak bir sonuç alamadı. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında adliyeye sevk edilen İbrahim Keleş ve 11 kişi serbest bırakıldı.

HEDEF ŞAŞIRTMAK İÇİN NOT BIRAKMIŞ

Soruşturma devam ederken Sedat A. imzasıyla yaklaşık 15 ismin yer aldığı bulunduğu ve "Vahşice baltayla kestiğim Mustafa Keleş'i öldürdük" ifadeleri yer alan notlar bulundu. İncelemelerde notların, soruşturma kapsamında hedef şaşırtmak için jandarma karakoluna bırakıldığı tespit edildi. Notları yazdığı belirlenen İbrahim Keleş tutuklandı.

Zonguldak'ta kesik baş cinayetinde azmettiren yenge çıktı
İbrahim Keleş (65)

TUTUKLANAN KARDEŞ TAHLİYE EDİLDİ

Cinayetle ilgili İbrahim Keleş ve eşi F.K. ile köyde yaşayan Cihan T. (47), Ender T. (34), İlyas A. (54), Mevlüt T. (51), Sedat A. (42), Serkan T. (24) ve Soner T. (42) hakkında "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada İbrahim Keleş, dosyadaki sağlık ve dosyadaki delil durumu nedeniyle tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmazken sanıkların adli kontrol şartı da kaldırıldı.

"AZMETTİREN YENGE"

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın son duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz bulunan Mevlüt T. ile öldürülen Mustafa Keleş'in çocukları katıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, Mustafa Keleş'in yengesi F.K'nin cinayeti azmettirdiğini öne sürerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Tutuksuz diğer 8 sanık hakkınsa ise "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

"OLAYLA UZAKTAN YAKINDAN ALAM YOK"

Sanıklardan Mevlüt T. kendini, "Olayla uzaktan yakından alakam yoktur. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mustafa Keleş'in çocukları, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediklerini söylerken mahkeme heyeti, sanık avukatlarına savunmalarını hazırlaması için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Kesik Baş Cinayeti Davasında Müthiş İddialar: Azmettiren Yenge!
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kesik Baş Cinayeti Davasında Müthiş İddialar: Azmettiren Yenge! - Son Dakika

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