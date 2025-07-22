Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yılı Trabzon'da Kutlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yılı Trabzon'da Kutlandı

22.07.2025 19:32
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Trabzon'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılı etkinlikleri düzenlendi. Kıbrıs Türklerinin hakları vurgulandı.

Trabzon'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla "Kıbrıs Barış Harekatı: Mücadeleyi Zaferle Taçlandıranlar" adlı program gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen programda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yalnızca bir askeri zafer değil aynı zamanda insan hakları, adalet ve özgürlük mücadelesi olduğunu söyledi.

Çuvalcı, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin her zaman barıştan yana olduğunu, hiçbir zaman intikam peşinde koşmadığını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya kamuoyuna yaptığı tarihi çağrıyı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 'Gelin, adadaki gerçeklere sırtınızı dönmeyin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an önce tanıyın.' Bu çağrı sadece bir davet değil kalıcı barış için bir yol haritasıdır." dedi.

Kıbrıs Türklerinin varlığını, egemenliğini ve eşit haklarını yok sayan hiçbir planın çözüm olmadığının altını çizen Çuvalcı, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum, Kıbrıs Türk halkının eşit statüsünü ve egemenliğini kabul etmeli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle (KKTC) diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmalıdır. Çünkü kalıcı barış ancak bu şekilde mümkündür. Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlamını kavramak yalnızca bir tarih bilgisi değil millet olarak hafızamızı, kimliğimizi ve geleceğimizi koruma meselesidir. Bizler yarının nesillerini bu şuurla donatmak zorundayız."

KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, 1963 ile 1974 yıllarının Rum ve Yunan saldırıları nedeniyle Kıbrıslı Türkler için acı, gözyaşıyla dolu olduğunu söyledi.

Demirel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın geçmişten günümüze kadar uzanan önemine değinerek, Kıbrıs Türkleri'nin, anavatanın da desteğiyle direndiğini aktardı.

Barış Harekatı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel gücünü pekiştiren bir hamle olduğuna işaret eden Demirel, "Kendisi kilometrelerce uzaklıkta olan bazı ülkeler jeostratejik önemi her geçen gün artan Kıbrıs'tan pay almak, üst sahibi olmak için çaba içindedir." dedi.

Program, Trabzon Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Seyyah Sağıroğlu ile Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir'in konuşmasıyla devam etti.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Barış Harekatı üzerine belgesel gösterimi yapıldı, protokol üyeleri tarafından katılımcılara teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Programa, Vali Aziz Yıldırım, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, kamu kurum müdürleri, gaziler, akademisyenler ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yılı Trabzon'da Kutlandı - Son Dakika

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