Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri Kitabı Tanıtıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB), 19 ülkede temelden Türk eseri olup sonradan kiliseye dönüştürülen eserlerin anlatıldığı "Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri" adlı kitap tanıtıldı.
YTB Başkanı Abdullah Eren'in ev sahipliğinde düzenlenen tanıtıma, eserin sahibi yüksek mimar Mehmet Emin Yılmaz, YTB görevlileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Eren burada yaptığı konuşmada, "soydaş coğrafyalarda" yapılan çalışmalara değinerek, "Soydaş ve akraba coğrafyamızdaki mimari eserleri, yadigarları gün yüzüne çıkaran çalışmalara destek olmak özellikle yine ecdadımızın zamanında zorunlu göçlerle, sürgünlerle yerlerinden edildikleri alanlarda sözlü tarih çalışmaları yapmak ve bu acıları hatırlatmak ve yadetmek amacıyla çok farklı çalışmalar yürütüyoruz." dedi.
YTB tarafından yürütülmüş ve gelecekte yürütülecek olan çalışmalardan bahseden Eren, geçmişte yaşanılan acılardan ders alınması gerektiğini kaydetti.
Eren, acıların bir daha tekrarlanmaması için de hatırlanması gerektiğine işaret ederek "Geleceğe dair de bir arada yaşama irademizi, bunlar güçlendirsinler diye bu çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.
Türkiye'deki kurumların çalışmalarının kapsam, içerik ve etkisinin arttığını vurgulayan Eren, "Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri çalışması şüphesiz içinde yer alan eserlerin tasnifiyle, tarifiyle yarın, bir gün oralarda yapılacak diğer çalışmalara da ışık tutacaktır diye ümit ediyorum." şeklinde konuştu.
Eserin yazarı Yılmaz da kitaba ilişkin bilgiler verdiği bir sunum yaptı.
Tanıtım, Eren'in, Yılmaz'a hediye takdimi ve eserdeki fotoğraflardan oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.
"Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri"
"Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri" başlıklı çalışmanın ikinci baskısı YTB yayını olarak Türkçe ve İngilizce yayımlandı.
Yüksek Mimar Mehmet Emin Yılmaz'ın 13 yıllık çalışması olan eser, toplam üç cilt ve 1425 sayfadan oluşurken; 19 ülkede bulunan Türk mirası eserlerin içinde kiliseye dönüştürülen yapılar ele alınıyor.
Söz konusu çalışmanın birinci cildinde Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Ermenistan, Güney Kıbrıs, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'daki; ikinci cildinde ise, Macaristan, Moldova, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna'daki yapılar konu alınıyor.
Çalışmanın üçüncü cildinde ise sadece Yunanistan'daki yapıların üzerine yoğunlaşılıyor.
Son Dakika › Güncel › Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu." sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, "Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım." ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, "VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamasına yanıt verdi. Açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer alırken, Dursun Özbek hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?