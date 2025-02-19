Kilo Kaybı ile Mücadele Eden Genç Kızın Ailesi Destek Arıyor - Son Dakika
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Kilo Kaybı ile Mücadele Eden Genç Kızın Ailesi Destek Arıyor

Kilo Kaybı ile Mücadele Eden Genç Kızın Ailesi Destek Arıyor

İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki Ünzile Naz Gümüştaş, karnındaki tümör nedeniyle iki yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası 37 kilo kaybederek 28 kiloya düştü. Ailesi, kızlarının tedavisi için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor.

19.02.2025 10:59  Güncelleme: 11:02
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İZMİR'de yaşayan Ünzile Naz Gümüştaş (16), 2 yıl önce karnındaki tümör nedeniyle ameliyat oldu ardından 28 kiloya düştü. Gümüştaş'ın annesi Emine Çelgin (38), "Bağırsakları saran tümör nedeniyle proteini emen kısım kesilmiş. Bu süreçte hızla kilo vermeye başladı. Mamaları rapor ile alıyoruz ancak yine de protein ihtiyacını karşılayamıyoruz. Tek isteğim onun sağlığına kavuşması. Tedavisi için desteğe ihtiyacımız var" dedi.

Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mahallesi'nde yaşayan Yıldıray Gümüştaş (50) ve Emine Çelgin'in kızları Ünzile Naz Gümüştaş, 2 yıl önce batın içindeki kitle nedeniyle Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyata girmeden önce 65 kilo ağırlığındaki Ünzile Naz Gümüştaş, 2 yılda 37 kilo vererek 28 kiloya düştü. Hem ağızdan hem de burnuna takılı beslenme sondası (NG) ile beslenen kızının aşırı kilo kaybı nedeniyle çok güçsüz kaldığını belirten Emine Çelgin, bu zorlu mücadelede desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti.

'VÜCUNDA PROTEİN KAÇAĞI OLUŞMUŞ'

3 çocuk annesi Çelgin, Ünzile'nin babası ile ayrı yaşadıklarını ve çocuklarını güçlükle büyüttüğünü belirterek, "Ünzile 2 yıl önce acil ameliyata alındı ve karnındaki 6 kiloya yakın kitle operasyonla temizlendi. Ancak bağırsakları saran tümör nedeniyle proteini emen kısım kesilmiş ve vücudunda protein kaçağı oluşmuş. Bu süreçte hızla kilo vermeye başladı. Ameliyata girmeden önce 65 kiloydu. Geçen yıl 38'e kadar düştü. Şimdiyse 28 kilo. Kilo kaybı devam edecek diye korkuyorum" dedi.

'BURNUNDAN PROTEİN TAKVİYESİ ALIYOR'

Kızı Ünzile'nin son 2 yıl içinde defalarca hastanede yatarak tedavi gördüğünü anlatan Çelgin, "Burnunda NG takılı. Özel mamalar sayesinde 3 öğünlük protein takviyesi yapılıyor. Ağızdan da besleniyor. Ama sürekli ishal nedeniyle kilo kaybetmeye devam ediyor. Kızımı, 45 kiloya ulaştırmayı hedefliyoruz. Ama ne yazık ki kilo alamıyor. Babası Bodrum'da çalışıyordu. En son gelmesini istemediğim için karakolluk olduk. Ama kızım babasını görmek istediği için şikayet dilekçemi geri aldım. Ağabeyi asker. 3 yaşında küçük bir kardeşi var. Belediyeden ve sosyal yardımlaşmadan gelen destekle geçiniyorum. Kızımı üniversite hastanesinin ardından çocuk gastroenteroloji bölümünde özel doktora da götürdüm. Ancak tedaviyi sürdürebilecek bir durumum yok. Kızım burnundaki hortum olmasa yaşayamazdı. Mamaları rapor ile alıyoruz ancak yine de protein ihtiyacını karşılayamıyoruz. Tedavisi için desteğe ihtiyacımız var. Tek isteğim onun sağlığına kavuşması" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ameliyat, Güncel, Sağlık, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilo Kaybı ile Mücadele Eden Genç Kızın Ailesi Destek Arıyor - Son Dakika

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