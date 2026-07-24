Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi - Son Dakika
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Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi

Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP\'den istifa edip Yeni Parti\'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
24.07.2026 12:35
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CHP’de 21 Mayıs’taki 'mutlak butlan' kararıyla başlayan kriz, cumhuriyet tarihinin en büyük kopuşlarından biriyle sonuçlandı. Sosyal medya profillerinden "CHP Genel Başkanı" unvanını kaldırarak veda videosu paylaşan Özgür Özel, beraberindeki 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa etti. Peki kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen milletvekillerinin isim listesi...

Türk siyasetinde tarihi bir kırılma yaşanıyor. 21 Mayıs'ta verilen 'mutlak butlan' kararının ardından tırmanan parti içi kriz, Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP'den istifa ederek "YENİ Parti"yi kurmasıyla sonuçlandı. Özel, yayımladığı veda videosuyla süreci kamuoyuna resmen duyurdu.

"MUTLAK BUTLAN" KARARINDAN YENİ PARTİYE

CHP içindeki kırılma, 21 Mayıs tarihindeki yargı kararıyla patlak veren 'mutlak butlan' kriziyle başladı. Salı günü son kez CHP Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkan Özgür Özel, yeni bir siyasi hareket başlatacaklarını ilan etmişti. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte Özgür Özel, kuruluş evraklarını imzaladığı anlara ait veda videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyadaki "CHP Genel Başkanı" unvanını silen ve profil fotoğrafını değiştiren Özel, imza sonrası mesajında şu ifadeleri kullandı: "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun."

91 VEKİLLİK DEV KADRO İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

Özgür Özel ile birlikte 90 milletvekili kurucular kurulunda yer alarak CHP'den istifa etti. Hazırlanan resmi kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

YENİ PARTİ KURUCULAR KURULU MİLLETVEKİLİ LİSTESİ (91 İSİM):

  • Özgür Özel
  • Ahmet Tuncay Özkan
  • Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
  • Ali Gökçek
  • Ali Mahir Başarır
  • Aliye Coşar
  • Aliye Timisi Ersever
  • Asu Kaya
  • Aşkın Genç
  • Ayça Taşkent
  • Ayhan Barut
  • Aykut Kaya
  • Aylin Yaman
  • Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
  • Barış Karadeniz
  • Bekir Başevirgen
  • Bilal Bilici
  • Burhanettin Bulut
  • Bülent Tezcan
  • Cavit Arı
  • Cemal Enginyurt
  • Cumhur Uzun
  • Deniz Yavuzyılmaz
  • Deniz Yücel
  • Doğan Demir
  • Ednan Arslan
  • Elvan Işık Gezmiş
  • Ensar Aytekin
  • Evrim Karakoz
  • Evrim Rızvanoğlu Emir
  • Eylem Ertuğ Ertuğrul
  • Fahri Özkan
  • Fethi Açıkel
  • Gamze Taşcıer
  • Gizem Özcan
  • Gökan Zeybek
  • Gökçe Gökçen
  • Gökhan Günaydın
  • Harun Özgür Yıldızlı
  • Hasan Öztürk
  • Hikmet Yalım Halıcı
  • İbrahim Arslan
  • İsmail Atakan Ünver
  • İsmet Güneşhan
  • İzzet Akbulut
  • Kayıhan Pala
  • Mahmut Tanal
  • Mehmet Salih Uzun
  • Mehmet Tahtasız
  • Melih Meriç
  • Metin İlhan
  • Murat Bakan
  • Murat Çan
  • Murat Emir
  • Mustafa Erdem
  • Mustafa Sarıgül
  • Mustafa Sezgin Tanrıkulu
  • Mühip Kanko
  • Nail Çiler
  • Namık Tan
  • Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  • Okan Konuralp
  • Orhan Sümer
  • Özgür Ceylan
  • Özgür Erdem İncesu
  • Özgür Karabat
  • Reşat Karagöz
  • Seda Kaya Ösen
  • Servet Mullaoğlu
  • Seyit Torun
  • Sibel Suiçmez
  • Suat Özçağdaş
  • Süleyman Bülbül
  • Süreyya Öneş Derici
  • Şeref Arpacı
  • Tahsin Ocaklı
  • Talat Dinçer
  • Talih Özcan
  • Tekin Bingöl
  • Turan Taşkın Özer
  • Türkan Elçi
  • Uğur Bayraktutan
  • Ulaş Karasu
  • Umut Akdoğan
  • Utku Çakırözer
  • Ümit Özlale
  • Veli Ağbaba
  • Yaşar Tüzün
  • Yunus Emre
  • Yüksel Taşkın
  • Zeynel Emre

Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Medya, Özgür Özel, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ugurbozkurt797@gmail.com [email protected]:
    akp.li bi emekli olarak benide sayın, 6 oy garantisiyle birlikte... 10 7 Yanıtla
    Sernazze Sernazze:
    he he he 0 2
  • Ahmet Ergin Ahmet Ergin:
    Chp arındı lokma dagıtsın 6 5 Yanıtla
  • Recep Güçlü Recep Güçlü:
    Güzel olmuş halkta sizinle mücadeleye devam. 4 3 Yanıtla
  • yusuf ÇAKMAK yusuf ÇAKMAK:
    oo fırıldak cemain kaçıncı partisi 5 0 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    benden 4 oy 0 0 Yanıtla
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