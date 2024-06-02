Kimliğini unutan öğrencinin yardımına polis koştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kimliğini unutan öğrencinin yardımına polis koştu

Geniş Video İzle

Gaziantep'in Nizip ilçesinde LGS'ye girmek için sınav alanına gelen öğrencinin kimliğini unuttuğunu fark eden polis ekipleri, kız öğrenciyi evine götürerek kimliğini alıp tekrar sınava yetişmesini sağladı.

02.06.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kimliğini unutan öğrencinin yardımına polis koştu

Kız öğrenciyi evine götüren polis ekipleri, kimliğini aldıktan sonra tekrar getirerek sınava yetişmesini sağladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde LGS'ye girmek için sınav alanına gelen öğrencinin kimliğini unuttuğunu fark etmesi üzerine yardıma polis ekipleri koştu. Kız öğrenciyi evine götüren polis ekipleri, kimliği aldıktan sonra tekrar getirerek sınava yetişmesini sağladı.

Türkiye genelinde 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği LGS heyecanı başladı. Gaziantep'te de 35 bin 600 civarında öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı saat 09.30'da başladı.

Kimliği unutan öğrencinin yardımına polis koştu

Nizip ilçesinde ise sınava gireceği Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı İmam Hatip Ortaokulu'na gelen bir kız öğrenci kimliğini unuttuğunu fark etti. Kimliğini unutan kız öğrencinin yardımına okulda görevli polis ekipleri yetişti. Ekip otosuyla kız öğrenciyi evine götüren polis ekipleri, evden kimliğini alan öğrenciyi tekrar sınava gireceği okula bırakarak başlangıç saatine kısa süre kala sınava yetişmesini sağladı.

Kimliğini unutan öğrencinin yardımına polis koştu
Kaynak: İHA

Gaziantep, Nizip, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimliğini unutan öğrencinin yardımına polis koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
09:00 Küçükçekmece’de bina çöktü 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti Küçükçekmece'de bina çöktü! 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
04:25 Meksika’da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü Meksika'da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 12:27:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kimliğini unutan öğrencinin yardımına polis koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement