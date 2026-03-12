Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı

Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
12.03.2026 08:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzine 3 lira, motorine 4 lira 58 kuruş indirim geldi. "Eşel mobil sistemi" nedeniyle pompa fiyatlarına indirim, benzinde 75 kuruş, motorinde 1 lira 15 kuruş olarak yansıdı.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 12 Mart Perşembe gününden itibaren benzine 3 lira, motorine ise 4 lira 58 kuruşluk indirim uygulanmaya başlandı. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımadı. 

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM

Yapılan düzenlemeye göre benzindeki 3 liralık indirimin yalnızca 75 kuruşu pompa fiyatına yansırken, motorindeki 4 lira 58 kuruşluk indirimin pompadaki karşılığı 1 lira 15 kuruş oldu. Kalan tutar ise vergi ayarlamalarıyla dengelendi.

PETROL FİYATLARI JEOPOLİTİK GERİLİMLERİN ETKİSİNDE

Küresel petrol fiyatları, 28 Şubat’ta başlayan ve etkisi devam eden ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşın yarattığı jeopolitik riskler nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Uluslararası piyasalardaki bu hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

HÜKÜMET FİYAT ARTIŞLARINI VERGİYLE DENGELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5 Mart’ta yaptığı açıklamada akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışların yaklaşık yüzde 75’inin vergi düzenlemeleriyle karşılandığını ifade etmişti. Türkiye’de uygulanan eşel mobil sistemiyle akaryakıt fiyatlarının tüketiciye daha sınırlı yansıtılması hedefleniyor.

12 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 60.39 TL

Motorin: 64.16 TL

LPG: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 60.23 TL

Motorin: 64.00 TL

LPG: 29.89 TL

ANKARA

Benzin: 61.35 TL

Motorinı: 65.27 TL

LPG: 30.37 TL

İZMİR

Benzin: 61.63 TL

Motorin: 65.55 TL

LPG: 30.29 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel-mobil sisteminde, akaryakıtta uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle yapılan fiyat artışları, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanıyor. Buna bağlı KDV’den de vazgeçiliyor. Örneğin zammın 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak. Geri kalan 7,5 liraysa vergiden karşılanıyor. Aynı şekilde akaryakıta gelen indirimler de eşel mobil sistemi ile ÖTV'den düşülüyor. 

Enerji, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan polat Hasan polat:
    bu ülkede fiyati artan bir sey asla bir daha düsmezzzzzzzz aslaaa 11 2 Yanıtla
  • Aylin Atak Aylin Atak:
    nereden nereyeeee içinden geçtiniz milletin kardeş ülke Azeri parası bile 26 kat daha değerli aramızda ne fark var coğrafya olarak tamamen liyakatsizlil yanlış politika 8 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    artan akaryakıt fiyatlarına rağmen bundan şikayet eden çok ancak Bu yüzden arabasını satılığa çıkarana hiç raslamadım aksine günlük ortalama 6500 yeni araç trafiğe çıkıyor sizce de bu işte bir tuhaflık yok mu 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir
Sivas’ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı 26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı

07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
05:40
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat
ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat
01:47
Trump’tan skandal itiraf Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş
Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş
01:26
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
23:14
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
23:13
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 09:53:29. #7.12#
SON DAKİKA: Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.