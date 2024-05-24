Kırgızistan\'da BDT Üyesi Devletlerin Güvenlik Organları ve Özel Servisler Başkanları Konseyi Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi Devletlerin Güvenlik Organları ve Özel Servisler Başkanları Konseyinin 54'üncü toplantısı gerçekleştirildi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Kazakistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Ermek Sagimbayev, Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov, Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Abdusalom Azizov, Belarus Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı İvan Tertel, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Samvel Hayrapetyan ve BDT üyesi Devletlerin Güvenlik Organları ve Özel Servisler Başkanları Konseyi Başkanı Yevgeniy Sısoyev katıldı.

Kırgızistan medyasında yer alan haberlere göre, toplantıda terörizm ve dini aşırıcılıkla mücadele alanında bilgi alışverişini geliştirmeyi amaçlayan raporlar sunuldu. Ayrıca Afganistan'a komşu ülkelerin sınır güvenliğine, Rusya'nın Ukrayna ile savaşının Rusya'nın sınır bölgelerine etkileri, İsrail- Filistin çatışmasının Orta Asya ülkelerine etkisine dikkati çekildi.

Öte yandan Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanlığı Ala-Arça Devlet Konutları'nda, BDT üye ülkelerin istihbarat başkanları ile görüştü.

Caparov, Konsey kararlarının BDT üye devletlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir taahhüt olduğunu vurgulayarak, "Konseyin 54'üncü oturumunun sonuçlarının, ortak işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi için gerekli koşulları yaratacağına inanıyorum." dedi.

Görüşmede, FSB Direktörü Bortnikov, "BDT ülkelerinin güvenlik tehditlerinin değerlendirilmesine yönelik birleşik yaklaşımların geliştirilmesine ve bunların etkisiz hale getirilmesi için özel hizmetler arasındaki işbirliğinin etkinliğinin artırılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.