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KGAÖ Tatbikatları Kırgızistan'da Başladı

KGAÖ Tatbikatları Kırgızistan\'da Başladı

Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Tatbikatlara Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Belarus ve Rusya Federasyonu katılıyor.

07.09.2024 17:18
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Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı.

Ülkenin Issık Göl kıyı şehri olan Balıkçı'daki "Edelweys" poligonunda, KGAÖ'nün Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin "Etkileşim-2024", "Arama-2024" ve "Konvoy-2024" adlı tatbikatlarının resmi açılış töreni yapıldı.

Tören, örgüte üye Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Belarus ve Rusya Federasyonu'nun milli marşlarının eşliğinde bayraklarının göndere çekilmesiyle başladı.

KGAÖ üyesi Ermenistan, tatbikata asker göndermedi ancak ülkenin ulusal bayrağı göndere çekildi.

Törene, Kırgızistan Savunma Bakanı General Baktıbek Bekbolotov, KGAÖ Genel Sekreter Yardımcısı Taalatbek Masadıkov, KGAÖ Genelkurmay Başkanı General Andrey Serdükov, Belarus Genelkurmay Başkanı General Pavel Muraveiko, Tacikistan Silahlı Kuvvetleri Acil Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Albay Rustam Hotamzoda, Rusya'nın Kırgızistan'daki askeri üssü komutanı Andrey Maruşkin ve diğer komutanlar ile davetliler katıldı.

Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Tatbikatlara katılan birliklerin geçit töreninde, 8. Muhafız Motorlu Tüfek Alayı'nın, İvan Panfilov adını taşıyan Suvorov Tümeni'nin, örgütün ve üye devletlerin bayrakları ve sancakları taşındı.

Orta Asya'nın yeni tehdidi Orta Doğu'dan bölge sınırlarına akan radikal gruplar

Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov, törende yaptığı konuşmada, Orta Asya bölgesi ülkelerine yönelik temel tehdidin radikal grupların Orta Doğu'dan bölge sınırlarına akışı olduğunu söyledi.

Küresel zorluklara ve tehditlere karşı ortak güvenliğin garantörünün Orta Asya halkının kendisi ve güvenlik güçleri olduğuna işaret eden Bekbolotov, "Ancak küresel bir tehdit geldiğinde bir tek ülkenin çabaları yeterli olmuyor. Bölgesel örgütlerin var olmasının nedeni budur ve bizim durumumuzda asıl örgüt Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'dür." diye konuştu.

Bekbolotov, kötüleşen uluslararası durumun, jeopolitik ve jeoekonomik türbülansın KGAÖ'ye üye devletlerin güvenlik durumunu olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekerek, "Ülkelerimiz dünyada devam eden güç dengelerinin değişiminin doğrudan katılımcısı haline geldi." ifadesini kullandı.

Tatbikatların sadece birliklerin tutarlılığını artırmak ve askeri topluluğu güçlendirmekle kalmayacağını belirten Bekbolotov, tatbikatların aynı zamanda dünya toplumuna KGAÖ üye devletlerin liderlerinin ortaya çıkan tehditler konusunda görüş birliğini göstereceğini vurguladı.

Yeni gerilimler ortaya çıkıyor, eskileri ise yoğunlaşıyor

KGAÖ Genel Sekreter Yardımcısı Masadıkov, bu tatbikatların zorlu bir uluslararası ortamda başladığını belirterek, "Dünyanın çeşitli bölgelerinde yeni gerilimler ortaya çıkıyor, eskileri ise yoğunlaşıyor." dedi.

Masadıkov, "KGAÖ'nün Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetleri, Kırgız Cumhuriyeti'nin diğer güvenlik kurumlarıyla birlikte yasa dışı silahlı grupların saldırısını püskürtmeye hazır olmalıdır." şeklinde konuştu.

"Tatbikatların temel amacı, görevleri amaçlandığı şekilde yerine getirmektir"

KGAÖ Genelkurmay Başkanı General Serdükov, Tanrı Dağları eteklerinde ve Kırgızistan'ın incisi Issık Göl'ün kıyısında düzenlenecek tatbikatların temel amacının görevleri amaçlandığı şekilde yerine getirmek olduğunu dile getirdi.

Modern silahlı çatışma deneyimlerini dikkate aldıklarını aktaran Serdükov, insansız hava uçaklarının (İHA) kullanımına ve bunlara karşı mücadeleye özel dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Tatbikat 4 gün sürecek

Dört gün sürecek tatbikatta, Toplu Hızlı Müdahale Kuvvetleri, güç ve teçhizatları kullanarak Orta Asya coğrafyasında silahlı çatışmaya üç aşamalı müdahale faaliyetlerini yürütecek.

Tatbikata, Ermenistan dışında Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Belarus ve Rusya Federasyonu'ndan yaklaşık 1500'den fazla askeri personel katılacak ve 200'den fazla zırhlı araç ve teçhizat, tanklar, helikopterler, uçaklar, savaş botları kullanılacak.

"Etkileşim", "Arama" ve "Konvoy" adlı tatbikatlar, 11 Eylül'de kapanış töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

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