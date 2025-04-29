Kırgızistan'da "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" konferansı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırgızistan'da "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" konferansı düzenlendi

Kırgızistan'da faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Maarif Eğitim Kompleksi'nde "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" adlı konferans düzenlendi.

29.04.2025 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'da faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Maarif Eğitim Kompleksi'nde "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" adlı konferans düzenlendi.

Konferans, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı işbirliğinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev yaptı.

Konferansta, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Kırgızistan Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Alişer Kozuyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türkiye TMV Başkanı Mahmut Özdil ve ICYF Başkanı Taha Ayhan ile gençler yer aldı.

"Karar vericileri ile gençler bir araya getirilmeye çalışılıyor"

Konferansın ardından katılımcılar, konferansın ve Türk dünyasının geleceğini AA muhabirine değerlendirdi.

ICYF Başkanı Ayhan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında 2004'te ortak anlaşmayla kurulan ve 2006'da faaliyetine başlayan İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun merkezinin İstanbul'da olduğunu ve bu yıl kuruluşunun 20. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Ayhan, Forumun gençlik politikalarını hayata geçirmekle alakalı çalışmalarda bulunduğunu, kendisinin 2019'da başkan olarak seçildiğini ve 57 ülkenin gençlik politikaları ile ilgilenen kurumlarıyla çalıştıklarını anlattı.

Bugüne kadar düzenledikleri konferanslarda Türkiye, Azerbaycan, Tunus ve Katar ile diğer ülkelerden de üst düzey yöneticileri ağırladıklarını kaydeden Ayhan, "Biz inanıyoruz ki İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri bağlamında gençlerimiz arasında doğrudan diyalog ortamı oluşturabilirsek, bu gençlerimizin hem motivasyonunu artıracak hem de karar vericilerin gençlik politikalarını anlamaları bakımından onlara fırsat sağlayacaktır." diye konuştu.

Ayhan, faaliyetlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarıyla yakından ilgisini ve diyaloğunu örnek gösterdiklerini, bugün de açık bir ortamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kırgız gençleri buluşturduklarını belirtti.

"Çok faydalı bir konferans oldu"

TMV Başkanı Özdil, "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" adlı konferansın, hem Kırgız gençleri açısından hem de Türkiye Maarif Vakfı açısından çok faydalı geçtiğini vurguladı.

Konferansa gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Özdil, Maarif Vakfı olarak 55 ülkede faaliyet gösterdiklerini, Kırgızistan'ın bunların içinde önem verdikleri ülkelerden biri olduğunu söyledi.

"Türk dünyasındaki dönüşümü yakından müşahede ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Zorlu, Türk dünyasındaki ülkelerde dönüşümü yakından müşahede ettiklerini dile getirdi.???????

Zorlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un liderliğindeki Kırgızistan'ın dışa açılma politikasının son dönemde halkın doğrudan refah seviyesinin yükseltilmesi gibi ciddi ve olumlu katkıları olduğunu gördüklerini kaydetti.

Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden övgüyle söz eden Zorlu, Türk ve Kırgız ilişkilerine gönülden bağlı olan ve alanlarında çok yetkin yönetim kadrosuyla Manas Üniversitesinin, Türkiye'deki öğrenci adaylarının çok dikkatle takip etmesi gereken bir üniversite haline geldiğini belirtti.

"Türk dünyasının geleceği parlak olacak"

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Ceylan, Türk dünyası geleceğinin parlak olacağına inandığına dikkati çekerek, İsmail Gaspiralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" şiarının artık bu yüzyılda hayata geçmiş olacağını ifade etti.

Ceylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı'ının aynı zamanda "Türk dünyasının asrı" olacağını sözünü hatırlatarak, "Adımlar büyük atılıyor. İnşallah, meyvelerini toplayacağız." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye Maarif Vakfı, Dış Politika, Kırgızistan, Konferans, Politika, Gençlik, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 'Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik' konferansı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
00:15
Hindistan’dan Pakistan’a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 07:50:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" konferansı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.