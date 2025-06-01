Kırklareli'nde Süt Üretimi %40 Arttı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Süt Üretimi %40 Arttı

Kırklareli\'nde Süt Üretimi %40 Arttı
01.06.2025 13:59
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Kırklareli, AB standartlarında günlük 1000 ton süt üreterek önemli bir merkez haline geldi.

Türkiye'nin önemli süt üretim merkezlerinden Kırklareli'nde günlük süt üretimi 15 yılda yüzde 40 arttı.

Hastalıktan ari 100 işletmenin bulunduğu Kırklareli'nde yaklaşık 160 bin büyükbaş ve 480 bin küçükbaş hayvan ile Avrupa Birliği (AB) standartlarında yıllık yaklaşık 370 bin ton süt üretiliyor.

Istranca Dağları'nın eteklerinde zengin bitki örtüsünden beslenen hayvanlardan elde edilen sütün yaklaşık 14 bin tonu işlenerek Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, kentte süt üretiminin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Sütün insanlar açısından önemli besin kaynağı olduğunu dile getiren Karaca, sütün hem üretiminin hem tüketiminin artmasını istediklerini belirtti.

Karaca, kentin, önemli süt üretim merkezlerinden olduğunu vurgulayarak, "İlimizde günlük yaklaşık bin ton süt üretiliyor. Son 15 yıla baktığımızda bizim süt üretimimiz il genelinde yüzde 40 arttı. Süt üretimimizi daha da artırmak için çalışıyoruz." dedi.

Islah çalışmaları ile süt üretimin her geçen gün arttığını anlatan Karaca, süt miktarının yanı sıra kaliteyi de yükselttiklerini söyledi.

Kentte profesyonel hayvancılığa geçiş yapıldığını ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız ari işletmeler başta olmak üzere hayvancılığa önemli destekler sunuyor. Bizim 160 bin büyükbaşımız var, bunların yaklaşık 3'te 1'i hastalıktan ari işletmelerde. Bu işletmelerin önemli bir kısmı AB onaylı işletmemiz. 34 işletmemiz AB onaylı işletme kapsamında olduğu için bu işletmelerde üretilen sütlerimiz Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bakanlık olarak bizim hayvancılığa desteklerimiz her yıl artarak devam ediyor. Bölgemizde de hem hayvan sayımızın artması hem de hastalıktan ari işletme sayımızın artmasına yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Süt üretiminde Türkiye'de ilk 10 il içerisindeyiz. Hastalıktan ari işletmelerdeki hayvan sayısı açısından Türkiye'de birinci sıradayız."

Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracat

Karaca, kentte üretilen süt, peynir, peynir altı suyu, yoğurt ve içeceklerin ABD, Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Fildişi Sahili, Fransa, Gana, Hindistan, Irak, Japonya, Katar, Kazakistan, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Nijerya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden ilgi gördüğünü belirtti.

İhracat rakamlarının artması için çalıştıklarını anlatan Karaca, "İlimizde bulunan süt işleme tesislerinden 2024 yılında 1 milyar lira değerinde, 13 bin 600 ton süt ve süt ürünü Orta Doğu ve Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç edildi." dedi.

Karaca, üretime destek veren üreticilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Süt Üretimi %40 Arttı - Son Dakika

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