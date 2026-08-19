Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı - Son Dakika
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Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı

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Fas'ta uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan 36 yaşındaki Z.E. isimli kadın, İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin, kız kardeşi ve arkadaşlarına uyuşturucu kapsüllerini yutturarak yurt dışına kaçırmaya çalıştığı belirlendi. Yakalanan şüpheli, yasal işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Fas'ta uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Z.E. (36) isimli kadın Avcılar'da bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin kız kardeşi ve arkadaşına uyuşturucu kapsüllerini yutturarak yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öğrenildi.

Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı

FAS KIRMIZI BÜLTENLE ARIYORDU, AVCILAR'DA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadelesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü alınan bilgi sonrası çalışma başlattı. Uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip faaliyetleri kapsamında Fas yetkili makamlarınca, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçu kapsamında, ülkeye iadesinin sağlanması amacıyla kırmızı bültenle aranan Z.E.(36) Avcılar'da bir eve düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı

KAPSÜLLERİ YUTUP YURT DIŞINA ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin farklı ülkelerde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan kız kardeşi ve yakın arkadaşlarını kullanarak uyuşturucu maddeleri kapsül içerisinde yutma yöntemiyle yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edildi. Yakalanan şüpheli, gerekli yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı
Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı
Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı
Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Güvenlik, Avcılar, Güncel, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı - Son Dakika
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