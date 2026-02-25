'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek projesi ile hayvancılıkta verim ve kalite artacak' - Son Dakika
'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek projesi ile hayvancılıkta verim ve kalite artacak'

\'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek projesi ile hayvancılıkta verim ve kalite artacak\'
25.02.2026 09:39
ADANA Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Caner Alıç, 'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek' projesine ilişkin, "Hak sahibi olan kişilere 95 dişi damızlık ve 5 erkek damızlık olmak üzere toplam 100 küçükbaş hayvan verilecek.

ADANA Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Caner Alıç, 'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek' projesine ilişkin, "Hak sahibi olan kişilere 95 dişi damızlık ve 5 erkek damızlık olmak üzere toplam 100 küçükbaş hayvan verilecek. TİGEM'in dağıtacağı hayvanlarda yörenin mera varlığına, iklim şartlarına bakılacak ve bölgeye uygun hayvan ırkına göre teslimat yapılacak. Bu proje kapsamında küçükbaş hayvancılıkta verim ve kalitenin artacağına inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek' projesi kapsamında bu yıl 150 bin küçükbaş, yetiştiricilere dağıtılacak. Kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılıkta yerli üretimi artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile yetiştiricilere 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi imkanı sağlanacak. Ayrıca üreticilere yıllık 180 bin lira bakım desteği verilecek.

TOPLAM 150 BİN KÜÇÜKBAŞ TESLİM EDİLECEK

2026 yılı için ayrılan 14,5 milyar liralık kırsal kalkınma bütçesinin yarısının genç ve kadın üreticiler ile aile işletmelerine tahsis edileceği projede, ilk etapta uygun şartları taşıyan üreticilere toplam 150 bin küçükbaş teslim edilecek. Destekten yararlanmaya hak kazanan her yetiştiriciye 95'i dişi, 5'i erkek olmak üzere toplam 100 küçükbaş verilecek. Projenin detaylarını Demirören Haber Ajansı'na anlatan Adana Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Caner Alıç, destek kapsamında bakım giderlerine ilişkin aylık ve yıllık ödemelerin devlet tarafından karşılanacağını belirtti.

GENÇ KİTLE VE KADINLARA HİTAP EDİYOR

Projenin genç kitlelere ve kadınlara daha çok hitap ettiğini belirten Caner Alıç, bunun sektör açısından çok önemli olacağını söyledi. Alıç, "Projenin yararlanıcı kitlesi arasında gençler, kadınlar, ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri ve veteriner hekimler gibi profesyonel meslek grupları yer alıyor. Belirlenen üst hayvan varlığı sınırı çerçevesinde ilk kez hayvancılığa başlayacak kişiler de bu destekten faydalanabilecek. TİGEM bünyesindeki hayvanların kalite ve kayıtlılık yönünden yetiştiricilere dağıtılacak olması önemseniyor. Dağıtılacak hayvanların yaş aralığı 6 ile 18 ay arasında olacak. Hak sahibi olan kişilere 95 dişi damızlık ve 5 erkek damızlık olmak üzere toplam 100 küçükbaş hayvan verilecek. Hayvan tesliminin ardından yetiştiricilere bakım ve besleme desteği ödemesi yapılacak" diye konuştu.

'HAYVAN VARLIĞINDA CİDDİ BİR ARTIŞ OLACAK'

Projeye gençlerin daha çok başvurması gerektiğini söyleyen Alıç, "Veteriner hekimler olarak tavsiyemiz, hayvanların temininden sonraki süreçte bakım, besleme, rasyon planlaması ve veteriner hizmetleri gibi profesyonel hizmetlerin alınmasıdır. Bu şekilde sürdürülebilir, kaliteli ve nitelikli bir hayvancılık yapılabilir. Genç yetiştiricilerin bunu önemsemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu hayvanları temin ettiklerinde, hayvan varlığını hızlı bir şekilde çoğaltabilecekler ve buradan gelir elde edeceklerdir. Zaman içerisinde maaşlı bir çalışandan daha fazla gelir elde edebileceklerini düşünüyoruz. Öncelikle hayvan varlığında ciddi bir artış olacak. Buradaki nihai amaçlardan biri mera varlığımızın optimal düzeyde kullanılmasını sağlamaktır. TİGEM'in dağıtacağı hayvanlarda da yörenin mera varlığına, iklim şartlarına bakılacak ve bölgeye uygun hayvan ırkına göre teslimat yapılacak. Bu proje kapsamında küçükbaş hayvancılıkta verim ve kalitenin artacağına inanıyoruz" dedi.

YETİŞTİRİCİLER DE MUTLU

Projenin hayata geçirilecek olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten yetiştirici Aşkın Dinç, "Projenin uygulanacak olması bizleri çok mutlu ediyor. Küçükbaş hayvanlarda bu proje sayesinde fiyatların düşeceğini düşünüyorum. Yetiştirilen hayvanların kalitesi ve verimi artacak. Veteriner hekim desteğiyle hayvanların hastalık durumu da düzenli olarak kontrol edileceği için daha sağlıklı hayvanlar yetiştireceğiz" diye konuştu. Fatih Tetik de "Bu proje biz yetiştiriciler için çok güzel oldu. İlerleyen zamanlarda fiyatların düşeceğini ve yetiştirici sayısının artacağını düşünüyorum. Tüm gençlerin projeye başvurmasını bekliyoruz. Bu proje ile birlikte genç yetiştiricilerin sektöre daha fazla ilgi göstereceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Kalite, Güncel, Son Dakika

