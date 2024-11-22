Kırşehir\'de 2 sevgilinin öldürülmesinde belediye başkanı ve yardımcılarına soruşturma izni

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KIRŞEHİR'de, 2 yıl önce sevgili olan Hasan Aydoğan (21) ile Şeyma Demir'i (18) öldürülüp Kızılırmak Nehri'ne atan belediyede güvenlik görevlisi Şefik Ekici (36) ile Sami Aydoğan (33) 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Hasan Aydoğan'ın avukatı Mehmet Ali Alan olayda Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 2 yardımcısı ve 3 belediye personelinin ihmali olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'na şikayet dilekçesi verdi. Bakanlık tarafından müfettiş incelemesi sonrası hazırlanan raporda, Kırşehir Belediyesi'nin herhangi bir ihmali olmadığı belirtildi. Avukat Alan'ın karara itirazı üzerine Danıştay 1'inci Daire Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonrası soruşturma izni verilerek, dosya Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Olay, 25 Mart'ta 2022'de saat 16.00 sıralarında, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi sevgilisi Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobildeyken, yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi. Demir ve Aydoğan, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyip otomobillerine bindiren 2 kişi, daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşıp, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Aydoğan ve Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini nehre attı. Otomobili de temizleyen şüpheliler, köyden uzaklaştı.

Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede, otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'e ait cep telefonları ve genç kıza ait kişisel eşyasının olduğu çanta bulundu. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede beyaz bir otomobilin Aydoğan ve Demir'in bulunduğu alana gelip, kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi. Mobese görüntülerinde Hasan ve Şeyma'nın otomobilde olduğu tespit edildi.

2 SANIĞA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Gözaltına alınan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. İki şüphelinin sorgularında 'Cesetleri Kızılırmak Nehri'ne attık' itirafı sonrası polis, jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Şeyma Demir'in olaydan 3 gün sonra kıyıya vurmuş halde cesedi bulundu. Demir'in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kayıp olan Hasan Aydoğan'ın cesedine ise 77 gün sonra ulaşıldı. Ceset, çoban Hızır İlyas Aydemir tarafından kente yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak Nehri'nde bulundu.

Şefik Ekici ve Sami Aydoğan hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl mart ayında görülen duruşmada sanıklar 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI HAKKINDA İHMAL İDDİASIYLA ŞİKAYET

Hayatını kaybeden Hasan Aydoğan'ın ailesinin avukatı Mehmet Ali Alan, olayda Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz, Tuncay Polat, Zabıta Müdür Vekili Mehmet Güneş, Park ve Bahçeler Müdür Vekili Ahmet Kahraman ve özel güvenlik birim sorumlusu Emre Dalkılıç'ın ihmali olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'na şikayet dilekçesi verdi. Bakanlık tarafından müfettiş incelemesi sonrası hazırlanan raporda, Kırşehir Belediyesi'nin herhangi bir ihmali olmadığı belirtildi. Avukat Alan, itiraz edip kararı Danıştay'a taşıdı. Danıştay 1'inci Daire Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonrası soruşturma izni verilerek, dosya Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Danıştay 1'inci Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda şikayet dilekçesi verilen 6 kişiyle ilgili olarak, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyede çalışan özel güvenlik görevlilerinin cop ve kelepçe gibi güvenlik araçlarını mesai bitiminde belediyeye teslim edilmesini sağlayacak düzenlemeyi yapmamak ve gerekli önlemleri almamak suretiyle belediyede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Aydoğan ile Şefik Ekici'nin Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan adlı kişileri öldürmek için belediyeye teslim etmedikleri kelepçeleri ve malzemeyi kullanmalarına neden olmak ve basit yaralama suçundan iki kez ceza alan ve özel güvenlik görevlisi olma vasfını kaybeden Sami Aydoğan'ı belediyede çalıştırmaya devam etmek, Sami Aydoğan'ın özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya engel teşkil edecek şekilde psikolojisi bozuk olduğu halde, bu durumu dikkate almayıp ve adı geçeni sağlık kontrolüne göndermeyip belediyede çalıştırmaya devam etmek, özel güvenlik görevlileri Sami Aydoğan ve Şefik Ekici, Şeyma Demir'in ve Hasan Aydoğan'ın öldürülmesi olayından birkaç hafta önce görev yerleri Kırşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda mazot hırsızlığı ve güvenlik kamerası kayıt cihazının çalınması olayına karıştıkları, bu suçlar belediye başkanı ve diğer yetkililerce bilindiği halde, adı geçenler hakkında yasal işlem yapmamak suçlarından soruşturma izninin verilmemesine ilişkin kısmının kaldırılmasına karar verildi."