Kırşehir'de Sel Felaketi: 1 Ev Yıkıldı, 3 Ev Tahliye Edildi - Son Dakika
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Kırşehir'de Sel Felaketi: 1 Ev Yıkıldı, 3 Ev Tahliye Edildi

Kırşehir\'de Sel Felaketi: 1 Ev Yıkıldı, 3 Ev Tahliye Edildi
02.06.2025 03:09
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Toklumen köyünde meydana gelen selde 1 ev yıkıldı, 3 ev güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Ekipler çalışıyor.

KIRŞEHİR'in merkeze bağlı Toklumen köyünde meydana gelen sel nedeniyle 1 ev yıkıldı 3 ev hasar gördü, evlere bağlı depolarda zarar oluştu. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, "Özellikle Toklumen köyümüzde sel şeklinde ve evlere su baskınları oldu. Kerpiç ve temeli su alan evler etkilenmiş durumda, bir evde çökme var. 3 ev güvenlik nedeniyle boşaltıldı" dedi.

Kent merkezine bağlı Toklumen köyünde yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak yağış sonrası köyün içindeki yollarda sel oluştu. 1 evin yıkılırken, 3 ev ağır hasar görmesi üzerine tahliye edildi. Tarım araçları ise zarar gördü.

Sel nedeniyle mahalle içinde taş ve çamur yığınları oluştu. İl Jandarma, AFAD, Medaş, itfaiye ekiplerinin koordinesinde bölge de çalışma yapılırken, evlerin depolarındaki su tahliye edilmeye çalışıldı.

'BÖYLE BİR SEL GÖRMEDİM'

Evi yıkılan vatandaş Aydın Biçer, selde canını zor kurtardığını belirterek, "Hanımla içeride oturuyorduk, bir ses geldi rüzgar zannettim, bir baktık duvar boyu sel geliyor. Hanımla birlikte hemen kendimizi kurtardık. Geri eve dönemedik zaten, kendimizi kurtarmaya çalıştık. 55 yaşındayım, hayatımda böyle bir sel görmedim. 55 senedir bu evde yaşıyorum, böyle bir sel geldiğini hayatta görmedim" dedi. Evi ve bahçesi zarar gören Bülent Şen ise 20 dakika içerisinde, her şeyin bir anda gerçekleştiğini ve yağışın çok kuvvetli olduğunu söyledi.

'BİR EVDE ÇÖKME VAR. 3 EV GÜVENLİK NEDENİYLE BOŞALTILDI'

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise, olay yerini ziyaret etti. Demiryürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özellikle Toklumen köyümüzde sel şeklinde ve evlere su baskınları oldu. Kerpiç ve temeli su alan evler etkilenmiş durumda, bir evde çökme var. 3 ev güvenlik nedeniyle boşaltıldı, çünkü temellerinde bodrumlarında su var. Herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici, vatandaşlarımız bizim davetimize rağmen köyde kalacaklarını belirttiler. Bütün ekiplerimiz burada, sabah olduğunda ise gerekli zarar tespiti yapacağız. Vatandaşlarımıza devletin bütün imkanlarıyla elimizden gelen desteği olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Sel Felaketi: 1 Ev Yıkıldı, 3 Ev Tahliye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de Sel Felaketi: 1 Ev Yıkıldı, 3 Ev Tahliye Edildi - Son Dakika
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