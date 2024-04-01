KIRŞEHİR SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|304
|Toplam Seçmen
|:
|99.012
|Açılan Sandık
|:
|304
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|73.979
|Geçerli Oy
|:
|70.791
|Katılım Oranı
|:
|% 74,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|% 52,79
|37.371
|AK PARTİ
|OSMAN ARSLAN
|% 37,38
|26.463
|İYİ PARTİ
|UFUK CENGİZ
|% 2,82
|1.994
|YENİDEN REFAH
|ALİ KAAN KILIÇOĞLU
|% 2,48
|1.758
|ZAFER PARTİSİ
|MUHARREM KÖYSÜREN
|% 1,28
|907
|DEM PARTİ
|KADRİYE TURAN
|% 1,23
|872
|SAADET
|FATMA EKİM TERZİOĞLU
|% 0,76
|537
|BAĞIMSIZ
|SEVGİ BEKTAŞ
|% 0,21
|151
|DP
|BÜLENT ÖZŞAHİN
|% 0,21
|149
|BTP
|ADEM ÖZHAN
|% 0,15
|104
|DİĞER
|% 0,14
|98
|DEVA PARTİSİ
|BAYRAM YILDIZ
|% 0,11
|79
|HÜDA PAR
|MURAT KIRĞIL
|% 0,1
|73
|YTP
|HALİL İBRAHİM ULUSOY
|% 0,1
|67
|MİLLET
|ALİ OSMAN TÜRKMEN
|% 0,06
|41
|TKH
|ABDULHALİM YILDIRIM
|% 0,06
|39
|VATAN PARTİSİ
|İLKER ÖZKAMALI
|% 0,05
|37
|DSP
|ÖZKAN KOÇAK
|% 0,04
|29
|HAK-PAR
|FARUK AKSÜMER
|% 0,03
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YILMAZ KILIÇ
|% 56,86
|373
|MHP
|MUSA ŞAHİN
|% 41,62
|273
|ZAFER PARTİSİ
|TUĞBA VİLDAN YILMAZ
|% 0,91
|6
|CHP
|MEHMET TOPEL
|% 0,46
|3
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL DOĞANAY
|% 0,15
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞÜKRÜ TURGUT
|% 45,1
|901
|AK PARTİ
|ORHAN BORHAN
|% 41,19
|823
|MHP
|ERDAL URCAN
|% 12,01
|240
|SAADET
|MUHLİS AKTAŞ
|% 0,6
|12
|İYİ PARTİ
|HAYATİ BEYAZİT
|% 0,45
|9
|BTP
|FATİH SOYUTEMİZ
|% 0,4
|8
|YENİDEN REFAH
|ZİYA TURGUT
|% 0,25
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSA CEYLAN
|% 32,23
|700
|AK PARTİ
|MAHMUT DALGALI
|% 29,05
|631
|CHP
|HÜSEYİN TAKAN
|% 27,21
|591
|İYİ PARTİ
|EMRULLAH ÇİÇEK
|% 10,73
|233
|YENİDEN REFAH
|NAZMİ ALBAYRAK
|% 0,42
|9
|SAADET
|YAĞMUR KARAKURT
|% 0,18
|4
|BTP
|ONUR ŞAHİN
|% 0,09
|2
|TİP
|FUNDAGÜL DEMİRKOL
|% 0,09
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HAKANOĞLU
|% 49,74
|2.248
|MHP
|AHMET HİKMET ERDOĞAN
|% 43,42
|1.962
|CHP
|METE AYDIN
|% 4,12
|186
|YENİDEN REFAH
|BÜNYAMİN BAHÇECİ
|% 1,33
|60
|İYİ PARTİ
|ERHAN ŞAHİN
|% 0,75
|34
|MİLLİ YOL
|ADNAN AYDIN
|% 0,38
|17
|SAADET
|AHMET ZORLU
|% 0,22
|10
|BTP
|PAKİZE DOĞAN
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EMRE DEMİRCİ
|% 51,92
|6.283
|CHP
|ERHAN TALU
|% 44,34
|5.366
|İYİ PARTİ
|ŞUAYİP ATA
|% 1,53
|185
|YENİDEN REFAH
|HAKAN ÇİĞDEM
|% 0,68
|82
|BAĞIMSIZ
|BURHAN ER
|% 0,46
|56
|BTP
|MUSTAFA DOĞAN
|% 0,31
|37
|SAADET
|İSMAİL SAYLAM
|% 0,28
|34
|MİLLİ YOL
|MURAT KARACA
|% 0,27
|33
|HKP
|ERİM ŞİŞMAN
|% 0,16
|20
|HÜDA PAR
|ZEYD ŞAHİN
|% 0,05
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ ŞAHİN
|% 27,26
|2.180
|MHP
|FATİH YILDIRIM
|% 26,86
|2.148
|İYİ PARTİ
|IŞIK ŞİMŞEK
|% 17,37
|1.389
|CHP
|MERYEM FIKIRKOCA
|% 16,17
|1.293
|AK PARTİ
|OSMAN DEMİR
|% 7,85
|628
|YENİDEN REFAH
|YAŞAR YILMAZ
|% 3,51
|281
|BTP
|ALİ BÜYÜKŞAHİN
|% 0,53
|42
|SAADET
|TURGAY ŞAHAN
|% 0,36
|29
|HÜDA PAR
|SÜMEYYE ŞEN
|% 0,09
|7
Son Dakika › Güncel › KIRŞEHİR SON - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kendisine verdiği görevleri onurlu ve sorumlulukla yerine getireceğini belirtti.
AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.
Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi'nde 2 ayrı muhtar adayını destekleyen akrabalar arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?