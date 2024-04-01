KIRŞEHİR SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|304
|Toplam Seçmen
|:
|99.012
|Açılan Sandık
|:
|304
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|73.948
|Geçerli Oy
|:
|70.707
|Katılım Oranı
|:
|% 74,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|% 52,86
|37.377
|AK PARTİ
|OSMAN ARSLAN
|% 37,43
|26.462
|İYİ PARTİ
|UFUK CENGİZ
|% 2,82
|1.994
|YENİDEN REFAH
|ALİ KAAN KILIÇOĞLU
|% 2,5
|1.765
|ZAFER PARTİSİ
|MUHARREM KÖYSÜREN
|% 1,28
|907
|DEM PARTİ
|KADRİYE TURAN
|% 1,23
|872
|SAADET
|FATMA EKİM TERZİOĞLU
|% 0,76
|539
|BAĞIMSIZ
|SEVGİ BEKTAŞ
|% 0,22
|152
|DP
|BÜLENT ÖZŞAHİN
|% 0,21
|149
|BTP
|ADEM ÖZHAN
|% 0,15
|103
|DEVA PARTİSİ
|BAYRAM YILDIZ
|% 0,11
|79
|HÜDA PAR
|MURAT KIRĞIL
|% 0,1
|73
|YTP
|HALİL İBRAHİM ULUSOY
|% 0,09
|67
|MİLLET
|ALİ OSMAN TÜRKMEN
|% 0,06
|41
|TKH
|ABDULHALİM YILDIRIM
|% 0,06
|39
|VATAN PARTİSİ
|İLKER ÖZKAMALI
|% 0,05
|37
|DSP
|ÖZKAN KOÇAK
|% 0,04
|29
|HAK-PAR
|FARUK AKSÜMER
|% 0,03
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YILMAZ KILIÇ
|% 56,86
|373
|MHP
|MUSA ŞAHİN
|% 41,62
|273
|ZAFER PARTİSİ
|TUĞBA VİLDAN YILMAZ
|% 0,91
|6
|CHP
|MEHMET TOPEL
|% 0,46
|3
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL DOĞANAY
|% 0,15
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞÜKRÜ TURGUT
|% 45,1
|901
|AK PARTİ
|ORHAN BORHAN
|% 41,19
|823
|MHP
|ERDAL URCAN
|% 12,01
|240
|SAADET
|MUHLİS AKTAŞ
|% 0,6
|12
|İYİ PARTİ
|HAYATİ BEYAZİT
|% 0,45
|9
|BTP
|FATİH SOYUTEMİZ
|% 0,4
|8
|YENİDEN REFAH
|ZİYA TURGUT
|% 0,25
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSA CEYLAN
|% 32,23
|700
|AK PARTİ
|MAHMUT DALGALI
|% 29,05
|631
|CHP
|HÜSEYİN TAKAN
|% 27,21
|591
|İYİ PARTİ
|EMRULLAH ÇİÇEK
|% 10,73
|233
|YENİDEN REFAH
|NAZMİ ALBAYRAK
|% 0,42
|9
|SAADET
|YAĞMUR KARAKURT
|% 0,18
|4
|BTP
|ONUR ŞAHİN
|% 0,09
|2
|TİP
|FUNDAGÜL DEMİRKOL
|% 0,09
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HAKANOĞLU
|% 49,74
|2.248
|MHP
|AHMET HİKMET ERDOĞAN
|% 43,42
|1.962
|CHP
|METE AYDIN
|% 4,12
|186
|YENİDEN REFAH
|BÜNYAMİN BAHÇECİ
|% 1,33
|60
|İYİ PARTİ
|ERHAN ŞAHİN
|% 0,75
|34
|MİLLİ YOL
|ADNAN AYDIN
|% 0,38
|17
|SAADET
|AHMET ZORLU
|% 0,22
|10
|BTP
|PAKİZE DOĞAN
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EMRE DEMİRCİ
|% 51,92
|6.283
|CHP
|ERHAN TALU
|% 44,34
|5.366
|İYİ PARTİ
|ŞUAYİP ATA
|% 1,53
|185
|YENİDEN REFAH
|HAKAN ÇİĞDEM
|% 0,68
|82
|BAĞIMSIZ
|BURHAN ER
|% 0,46
|56
|BTP
|MUSTAFA DOĞAN
|% 0,31
|37
|SAADET
|İSMAİL SAYLAM
|% 0,28
|34
|MİLLİ YOL
|MURAT KARACA
|% 0,27
|33
|HKP
|ERİM ŞİŞMAN
|% 0,16
|20
|HÜDA PAR
|ZEYD ŞAHİN
|% 0,05
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ ŞAHİN
|% 27,26
|2.180
|MHP
|FATİH YILDIRIM
|% 26,86
|2.148
|İYİ PARTİ
|IŞIK ŞİMŞEK
|% 17,37
|1.389
|CHP
|MERYEM FIKIRKOCA
|% 16,17
|1.293
|AK PARTİ
|OSMAN DEMİR
|% 7,85
|628
|YENİDEN REFAH
|YAŞAR YILMAZ
|% 3,51
|281
|BTP
|ALİ BÜYÜKŞAHİN
|% 0,53
|42
|SAADET
|TURGAY ŞAHAN
|% 0,36
|29
|HÜDA PAR
|SÜMEYYE ŞEN
|% 0,09
|7
Son Dakika › Güncel › KIRŞEHİR SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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