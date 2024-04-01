81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
KIRŞEHİR SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

KIRŞEHİR SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 04:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERKEZ

Toplam Sandık : 304
Toplam Seçmen : 99.012
Açılan Sandık : 304
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 73.948
Geçerli Oy : 70.707
Katılım Oranı : % 74,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 52,8637.377
AK PARTİOSMAN ARSLAN% 37,4326.462
İYİ PARTİUFUK CENGİZ% 2,821.994
YENİDEN REFAHALİ KAAN KILIÇOĞLU% 2,51.765
ZAFER PARTİSİMUHARREM KÖYSÜREN% 1,28907
DEM PARTİKADRİYE TURAN% 1,23872
SAADETFATMA EKİM TERZİOĞLU% 0,76539
BAĞIMSIZSEVGİ BEKTAŞ% 0,22152
DPBÜLENT ÖZŞAHİN% 0,21149
BTPADEM ÖZHAN% 0,15103
DEVA PARTİSİBAYRAM YILDIZ% 0,1179
HÜDA PARMURAT KIRĞIL% 0,173
YTPHALİL İBRAHİM ULUSOY% 0,0967
MİLLETALİ OSMAN TÜRKMEN% 0,0641
TKHABDULHALİM YILDIRIM% 0,0639
VATAN PARTİSİİLKER ÖZKAMALI% 0,0537
DSPÖZKAN KOÇAK% 0,0429
HAK-PARFARUK AKSÜMER% 0,0322
AKÇAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYILMAZ KILIÇ% 56,86373
MHPMUSA ŞAHİN% 41,62273
ZAFER PARTİSİTUĞBA VİLDAN YILMAZ% 0,916
CHPMEHMET TOPEL% 0,463
YENİDEN REFAHİSMAİL DOĞANAY% 0,151
AKPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ TURGUT% 45,1901
AK PARTİORHAN BORHAN% 41,19823
MHPERDAL URCAN% 12,01240
SAADETMUHLİS AKTAŞ% 0,612
İYİ PARTİHAYATİ BEYAZİT% 0,459
BTPFATİH SOYUTEMİZ% 0,48
YENİDEN REFAHZİYA TURGUT% 0,255
BOZTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSA CEYLAN% 32,23700
AK PARTİMAHMUT DALGALI% 29,05631
CHPHÜSEYİN TAKAN% 27,21591
İYİ PARTİEMRULLAH ÇİÇEK% 10,73233
YENİDEN REFAHNAZMİ ALBAYRAK% 0,429
SAADETYAĞMUR KARAKURT% 0,184
BTPONUR ŞAHİN% 0,092
TİPFUNDAGÜL DEMİRKOL% 0,092
ÇİÇEKDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HAKANOĞLU% 49,742.248
MHPAHMET HİKMET ERDOĞAN% 43,421.962
CHPMETE AYDIN% 4,12186
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN BAHÇECİ% 1,3360
İYİ PARTİERHAN ŞAHİN% 0,7534
MİLLİ YOLADNAN AYDIN% 0,3817
SAADETAHMET ZORLU% 0,2210
BTPPAKİZE DOĞAN% 0,042
KAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEMRE DEMİRCİ% 51,926.283
CHPERHAN TALU% 44,345.366
İYİ PARTİŞUAYİP ATA% 1,53185
YENİDEN REFAHHAKAN ÇİĞDEM% 0,6882
BAĞIMSIZBURHAN ER% 0,4656
BTPMUSTAFA DOĞAN% 0,3137
SAADETİSMAİL SAYLAM% 0,2834
MİLLİ YOLMURAT KARACA% 0,2733
HKPERİM ŞİŞMAN% 0,1620
HÜDA PARZEYD ŞAHİN% 0,056
MUCUR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKALİ ŞAHİN% 27,262.180
MHPFATİH YILDIRIM% 26,862.148
İYİ PARTİIŞIK ŞİMŞEK% 17,371.389
CHPMERYEM FIKIRKOCA% 16,171.293
AK PARTİOSMAN DEMİR% 7,85628
YENİDEN REFAHYAŞAR YILMAZ% 3,51281
BTPALİ BÜYÜKŞAHİN% 0,5342
SAADETTURGAY ŞAHAN% 0,3629
HÜDA PARSÜMEYYE ŞEN% 0,097

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRŞEHİR SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Osmaniye'de zafer İbrahim Çenet'in
    05:51 Osmaniye'de zafer İbrahim Çenet'in

    Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.

  • Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 15 ilçeyi adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini söyledi
    05:49 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 15 ilçeyi adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini söyledi

    Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.

  • Lütfü Savaş: 8 Bin Oydan Fazla Öndeyiz
    05:41 Lütfü Savaş: 8 Bin Oydan Fazla Öndeyiz

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.

  • Hatay Halkının İradesini Kimseye Teslim Etmeyeceğiz
    05:31 Hatay Halkının İradesini Kimseye Teslim Etmeyeceğiz

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.

  • Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Partililere Seslendi
    05:26 Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Partililere Seslendi

    Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Seçim Sonrası Vatandaşlarla Buluştu
    05:24 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Seçim Sonrası Vatandaşlarla Buluştu

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.

  • Osmaniye'de Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı
    05:18 Osmaniye'de Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı

    Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.

  • İzmir Bornova'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi
    05:15 İzmir Bornova'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi

    İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.

  • Burdur'da 4 ilçede belediye başkanları değişti
    05:05 Burdur'da 4 ilçede belediye başkanları değişti

    Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.

  • Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 'Bu işin peşini bırakmayacağız'
    05:02 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 'Bu işin peşini bırakmayacağız'

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.


05:40 Haritayı kırmızıya boyadılar İşte CHP’nin aldığı iller Haritayı kırmızıya boyadılar! İşte CHP'nin aldığı iller
01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 99’undan fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 99'undan fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
03:56 İstanbul Arnavutköy’de muhtarlık seçimi sonrası silahlı çatışma çıktı İstanbul Arnavutköy'de muhtarlık seçimi sonrası silahlı çatışma çıktı
03:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan yerel seçim değerlendirmesi Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi
01:24 Fatih Erbakan’dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028’te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz Fatih Erbakan'dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028'te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 05:58:39. #1.12#
SON DAKİKA: KIRŞEHİR SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement