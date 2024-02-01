Kış Şartları Dolayısıyla Kan Stoklarında Düşüş Yaşanıyor

Türk Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Adem Tatar, kış şartları dolayısıyla kan stoklarında yüzde 20 düşüş yaşandığını belirterek, kritik stok seviyesinin üzerinde olmak için vatandaşları kan bağışlamaya davet etti.
Tatar, AA muhabirine, Kayseri merkez olmak üzere Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Yozgat'ta kan topladıklarını, toplanan kanların bölge merkezinde işlendikten ve laboratuvar testinden geçtikten sonra bu illerdeki hastanelere sevk edilerek hastanelerin kan ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.
Adem Tatar, kan bağışının yanı sıra TÜRKKÖK bölge merkezi olarak kök hücre bağışı yapan bağışçıların kayıtlarını tutarak hastalarla bağışçıları buluşturduklarını ifade etti.
Kış aylarında vatandaşların çok fazla dışarıya çıkmaması nedeniyle kan merkezlerine başvuruların önemli oranda düştüğünü, ramazan ayında ise gündüz oruçlu olunmasının bağışları azalttığına dikkati çeken Tatar, şöyle konuştu:
"Şu dönemde yaklaşık yüzde 20'lik bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Bölgemizin ihtiyacını karşılama noktasında zorluklara neden olsa da biz mevcut kan bağışlarıyla ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl büyük bir afet yaşadık. Bu tür durumlarda herhangi bir müdahalede gecikme yaşanmaması adına belli bir stoğumuzun olması gerekiyor. Biz buna 'kritik stok' seviyesi diyoruz. Bu kritik stok seviyesini hem bölgemiz nezdinde hem de Türkiye genelinde belli bir seviyenin üzerinde tutmaya çalışıyoruz. Şu anda kritik stok seviyelerimizde biraz düşme olduğu için bunun bir an önce yerine konmasını, daha çok kan bağışı yapılarak bu seviyenin üzerinde bir stoğa sahip olmayı hedefliyoruz. Eğer kan verme durumları varsa vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz."
2024 yılında hedef 143 bin ünite kan
Tatar, kış aylarındaki kan stoğu azalışı nedeniyle Türk Kızılayın Türkiye genelinde "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattığını anımsattı.
Kayseri'de, hem Bölge Kan Merkezi'nde hem de kent meydanındaki iki noktada bağışçıları ağırladıklarını anlatan Tatar, şunları kaydetti:
"Kayseri Şehir Hastanesinde sürekli ekibimiz var. Bir de seyyar ekiplerimiz var, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektör kuruluşlarında planladığımız ekiplerimiz var. Niğde'de bir ekibimiz var. Sivas'ın meydanında kan alma birimimiz var. Nevşehir'de şu an meydanda ekibimiz var. Şehirlerin pek çok noktasında ekiplerimiz var. Online sistem üzerinden vatandaşlarımız takip ederek nerede kan verebileceğini görebilir."
Geçen yıl bölge genelinde 135 bin ünite kan topladıklarını aktaran Tatar, "2024 yılında 143 bin ünite kan toplamayı hedefliyoruz. Türkiye genelindeki kan ihtiyacı yaklaşık 3 milyon ünite gibi bir rakama tekabül ediyor. Bunlar Kızılay tarafından tedarik edilmeye çalışılıyor." dedi.
YKS başvuruları başladı! Tek oturum sınav ücreti 295 TL, üç oturum 885 TL oldu
İYİ Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ceylan, bir süre önce kalp krizi geçirdiğini ve bu nedenle seçim yarışından çekildiğini belirtti. Adayın çekilmesi sonrası İYİ Parti'nin yeni bir aday çıkarıp çıkarılmayacağı merak konusu oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunan medyasında yer alan spekülasyonlara açıklık getirdi. F-16 tedariki ve modernizasyonu herhangi bir şarta bağlı olmadığı belirtildi. ABD'den talep edilen F-16'ların onay sürecinde olduğunu belirten MSB kaynakları, ''Teklif ve Kabul Mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir'' dedi.
Süper Lig'in 24. haftasında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, maç öncesi yaptığı açıklamada, hedeflerinin Fenerbahçe'yi puansız göndermek olduğunu söyledi.
Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen sanığın davasında mahkeme, sanığın akıl hastalığı nedeniyle suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Antalya'nın Aksu Belediyesi'nde görevli bir bürokratın binasını yıkmamak için yabancı uyruklu bir kadınla ahlaksız teklif pazarlığı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda şahsın ''4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz'' ifadelerini kullandığı duyulurken, ifşa olan video sonrası Aksu Belediyesi'nden yapılan açıklamada söz konusu personelle ilişiğin kesildiği duyuruldu.
2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal özel bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kış Şartları Dolayısıyla Kan Stoklarında Düşüş Yaşanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?